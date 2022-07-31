他又預告，即將發行的第七批銀色債券，發行額將大幅加碼到最多450億元，遠高於年初在財政預算案提出的350億元下限；保證息率亦上調到4厘，高於去年的3.5厘。金管局將會公布相關詳情。

陳茂波指，在覆檢本港經濟預測時，會綜合考慮帶動經濟的「三頭馬車」——即出口、消費和投資的最新情況。出口方面，由於美歐央行相繼加息，經濟轉趨疲弱，本港出口表現將受到拖累。事實上，上周剛公布的6月份本港整體出口貨值，就按年下跌了6.4%，當中對歐美市場出口由升轉跌，反映當地經濟轉差對本港出口造成的影響。

固定投資方面，整體經濟前景轉弱加上加息陰霾，會加重企業借貸成本和經營壓力，對整體投資亦造成負面影響。

面對短中期的經濟壓力，政府會小心密切注視形勢，審慎研判，適時調整政策應對變化。政府正全力籌備11月舉行的「國際金融領袖投資峰會」，金融界對這次活動充滿期待，連同同期舉行的香港國際七人欖球賽，這將會是香港受疫情困擾兩年多來，恢復與海外聯繫的具國際性標誌的實體項目。這些活動將有助激活香港與國際間的聯繫，也有助彰顯香港國際金融中心的地位。

消費方面，在美國大幅加息下，港息有趨升的壓力，將影響港股和物業等資產價格，並削弱市民消費意欲。下星期開始分期發放的第二階段消費券，可望為本地市道帶來提振作用。從去年的經驗可見，如果疫情穩定受控，再加上消費券效應，零售及餐飲市道可望有較顯著的改善。他在剛閉幕的書展和這周末正進行的動漫節就親身感受到，這些主題式活動吸引相當的人流和消費。