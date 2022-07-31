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華泰證券：內地或繼續收緊內房預售資金監管

華泰證券發表報告，指內地預售資金監管政策或將趨緊，因與4月相比，上周政治局會議論述未提及「優化商品房預售資金監管」，意味爛尾樓風波後，預售資金監管可能仍將較為嚴格執行。近期個別城市採取了強化預售資金監管的措施，如汕頭市住建局明確監管銀行不得配合相關違規行為，並應確保購房款由購房人直接繳入監管賬戶等。

該行指，7月28日政治局會議召開，針對房地產提出要穩定房地產市場，堅持「房住不炒」，將「穩定房地產市場」放在表述的第一句，對比4 月政治局會議上提出的「促進市場平穩健康發展」，可以看出目前市場平穩發展趨勢已被打破。據該行跟蹤的高頻數據，7 月1-22日60 城新房銷售面積同比-39%(6 月-17%)，其中一線跌8%、二線跌45%，三線跌42%，在 6 月市場短暫性復蘇之後，7 月市場再度大幅下行，由此穩定市場的優先級高於「房住不炒」，排在首位。

華泰認為，會議首次提出「因城施策用足用好政策工具箱」意味著地方政府為穩定市場采取的進一步寬松政策或在路上。而在「保交樓、穩民生」的問題上，會中指示將「壓實地方政府責任」，目前多地的應對措施也是以通過專班制以項目為單位逐個疏解，多方協調，以河南省為例，主要措施包括實行「一樓一策一專班」，明確各專班負責人的任務職責、鼓勵居民自救和合力共救、引導問題樓盤企業快速執行破產程序並復工續建、協調金融資源紓困。

針對部分問題項目，政府部門協調開發商與國有資產管理公司（AMC）商討引資合作事宜支持項目重啟、政府出資項目或企業引入地方國資增信。