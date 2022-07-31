按分類計，2022年下半年國內外債券與信托到期規模合計約6540億元中，國內債券、海外債券佔比35%及22%，23年上、下半年到期規模分別為 5741、3915億元。另今年下半年國內外債券到期量中，有64%為民營房企，11%為央企，25%為地方國企。明年國內外債券到期量中有70%來自於民營房企。

按月來看，7、8月為房企債務集中到期高峰期。7月國內外債券與信托到期規模1310億元，債券佔比70%﹔8月到期1117億元，債券佔比60%。7月債券到期量中，央企、地方國企、民營房企的佔比分別為7%、30%、63%，8月分別為20%、29%、51%﹔民企的償債壓力持續緊繃。

該行認為，在嚴控有息負債增速的當下，房企也需關注應付賬款及票據等供應鏈融資到期的壓力。房企商票逾期漸趨嚴重，供應商對商票接受度普遍下滑，短期內房企商票面臨新發受限以及兌付的壓力。據克而瑞數據，2021年8月至2022 年5 月底重點監測的98 家房企中已有37 家房企商票逾期。

而根據上海票交所的披露，進入2022 年以來，房地產項目公司商票持續逾期的數量從1月的135 家急速攀升至6月的1666 家，佔全部商票逾期企業的比重從 24%提升至 62.5%，房地產成票據違約的「重災區」。