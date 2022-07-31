據公告，是次15億元的貸款協議由抵押資產擔保，金科股份提供包括不少於4.2萬個停車位及不少於200個商舖物業。貸款協議須完成提取及先決條件，包括金科股份須提供提取及償還貸款的銀行賬戶明細，未違反貸款協議的任何條款及條件，亦未發生貸款協議規定的違約事件，在股東特別大會上獲得獨立股東批准等。

據公告，金科股份的償還方案為自2023年1月20日起償還貸款本金的20%，此後自2023年6月20日起每半年償還一次，但每個還款日有兩個月的寬限期，並於到期日償還最後一期貸款。違約的罰息方面，若金科股份未能於兩個月寬限期屆滿或之前償還貸款協議項下的任何應付款項，將按每年8.6%的標準利率的1.5倍額外支付按逾期款項計算的違約利息，亦即每年12.9%，按日累計直至金科股份悉數償還逾期款項。

金科服務在公告內以三頁解釋貸款的理由及裨益，指提供貸款後的未來12個月擁有充足營運資金﹔集團與金科股份保持長期穩定的合作關係，並獲悉若干物業開發項目的進度受到新冠疫情不利影響，貸款協議將使金科股份更靈活地調配其整體中短期營運資金，以促進其在建項目的及時交付，否則可能因所需資金的重新分配及調配而需要更長時間才能交付。集團又指，儘管金科股份需要中短期營運資金，但整體日常營運仍在進行中。通

過訂立貸款協議，金科股份將能夠確保正在開發的物業項目的建設及交付，進而將委聘金科服務提供物業管理服務，有利於公司長期發展。

此外，金科服務又指，進一步考慮到其可酌情將其派予金科股份的股息、日常及一般業務過程中應付予金科股份的費用或款項抵銷逾期款項；及貸款由抵押資產作擔保，金科服務有權變現抵押資產，故金科股份未能償還貸款及應計利息的風險相對較低。

金科股份在7月中旬曾發盈警，料2022年上半年將虧損13-18億元，扣除非經常性損益後的淨虧損則為15-20億元，2021年上半年純利則為37億元及扣除非經常性損益後的淨利潤為28.5億元。