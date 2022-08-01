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港股ADR跌142點 夜期低水126點 美期亞股跌

美股向上，港股ADR跌142.78點或0.71%，報20013點，即月恒指夜期跌63點，報20031點，夜期低水126點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.09%，折合報303.47元；阿里巴巴（9988）跌5.81%，折合報87.69元；美團（3690）跌0.35%，折合報175.68元；匯控（0005）跌0.21%，折合報49.3元；建行（0939）跌0.04%，折合報5.01元。

道期現跌0.344%；標期現跌0.35%；納期現跌0.4%。日股現升0.06%，韓股現跌0.33%，澳股現升0.35%。

VIX指數隔晚跌4.47%或1點，報21.33點。美2年期10年期債息續倒掛，曾擴大至25.774基點，是7月29日後最闊，現報24.806基點。

紐油現跌0.57%或0.57美元，報98.05美元；布油現跌0.45%或0.46美元，報103.5美元；金價現跌0.13%或2.33美元，報1763.61美元；LME 銅期貨隔晚升2%或155.5美元，報7917.5美元。美國10年期債息現升0.75%或0.0199厘，報2.6686厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司公布業績，包括，恒生（0011）、匯控（0005）、和黃醫藥（0013）、匯賢（87001）、澳博（0880）、信義能源（3868）、信義玻璃（0868）、信義光能（0968）

李寧（2331）：委任趙東升為集團副總裁及首席財務官。

阿里巴巴（9988）：將努力保持同時港美兩地上市地位。上周五阿里被SEC列入「預摘牌名單」，美股大瀉11%。

李家超：快將宣布縮短入境檢疫天數，跟國際接軌是「一國兩制」下必須要做。留意國泰（0293）

恒大子公司未能還款，遭申請接管所持77億元盛京（2066）股份。

金科服務（9666）向內房母企「輸血」，授15億人幣貸款。

潤地（1109）減免租戶最多半年租金，涉25億。

MIRROR演唱會事故｜中建富通（0138）：無參與協興隆日常營運，會促使協興隆協助調查。

希慎興業（0014）發盈警，半年少賺86%

和記電訊（0215）中期轉虧蝕9600萬，息2.28仙。

九龍建業（0034）發盈警，料上半年純利減少最多八成。

寶勝（3813）料上半年盈利按年跌97%。

聯想控股（3396）發盈警，料上半年盈利跌最多68%。

泰和小貸（1915）發盈警，料中期轉虧，蝕最多450萬人幣。

渣打（2888）：上半年內地商業房貸撥備2.37億美元，是否再撥言之尚早。

 

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