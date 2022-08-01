恒指今早低開129點或0.65%，報20026點，大市成交金額29億元；國指今早低開35點或0.51%，報6850點。恒生科技指數開市報4303點，跌0.64%。
藍籌股成交金額25.53億元，佔大市成交88.03%；科指成份股成交金額14.16億元，佔大市成交48.82%；國指成份股成交金額22.52億元，佔大市成交77.65%。
阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、友邦（1299）拖累大市。美團（3690）、建行（0939）、平保（2318）貢獻恒指較多。
藍籌34隻升，24隻下跌，11隻無升跌。東方海外（0316）升2.2%，報279元，是升幅最大的藍籌，阿里巴巴（9988）跌5.37%，報88.1元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股13隻升，11隻下跌，6隻無升跌。升幅最大的是明源雲（0909）開市報7.4元，升2.64%；跌幅最大的是阿里巴巴（9988）開市報88.1元，跌5.37%。
恒指續低於10天線(20567.97點)。科指續低於10天線(4511.8點)100天線(4432.86點)。
多間公司公布業績，績前表現如下，恒生（0011）開市報126.5元，無升跌。匯控（0005）開市報49.25元，跌0.3%。和黃醫藥（0013）開市報19.84元，無升跌。澳博（0880）開市報3.18元，跌0.62%。信義能源（3868）開市報4元，升0.76%。信義玻璃（0868）開市報15.66元，升1.29%。信義光能（0968）開市報13.04元，跌2.25%。
李寧（2331）：委任趙東升為集團副總裁及首席財務官。開市報64.05元，升0.71%。
阿里巴巴（9988）：將努力保持同時港美兩地上市地位。上周五阿里被SEC列入「預摘牌名單」，美股大瀉11%。開市報88.1元，跌5.37%。
李家超：快將宣布縮短入境檢疫天數，跟國際接軌是「一國兩制」下必須要做。國泰（0293）開市報8.16元，升0.49%。
恒大子公司未能還款，遭申請接管所持77億元盛京（2066）股份。無成交，報6元。
金科服務（9666）向內房母企「輸血」，授15億人幣貸款。創上市新低，見14.36元，開市報14.36元，跌7.47%。
潤地（1109）減免租戶最多半年租金，涉25億。開市報33.15元，升1.22%。
MIRROR演唱會事故｜中建富通（0138）：無參與協興隆日常營運，會促使協興隆協助調查。無成交，報0.189元。
希慎興業（0014）發盈警，半年少賺86%開市報23.95元，跌0.42%。
和記電訊（0215）中期轉虧蝕9600萬，息2.28仙。開市報1.26元，跌11.27%。
九龍建業（0034）發盈警，料上半年純利減少最多八成。無成交，報9.56元。
寶勝（3813）料上半年盈利按年跌97%。無成交，報0.86元。
聯想控股（3396）發盈警，料上半年盈利跌最多68%。開市報8.83元，跌1.89%。
泰和小貸（1915）發盈警，料中期轉虧，蝕最多450萬人幣。開市報2.23元，無升跌。
渣打（2888）：上半年內地商業房貸撥備2.37億美元，是否再撥言之尚早。開市報54.9元，跌2.05%。
3隻股份創上市新低，包括時代鄰里（9928）低見1.02元，開市報1.02元，跌2.86%；金科服務（9666）低見14.36元，開市報14.36元，跌7.47%；寶龍商業（9909）低見4.01元，開市報4.01元，跌2.2%。
7隻股份創52周低，包括申洲國際（2313）低見81.35元，開市報81.35元，跌1.45%；碧桂園（2007）低見3.01元，開市報3.01元，跌0.66%；海螺（0914）低見30.75元，開市報30.75元，跌0.97%；建滔集團（0148）低見22.65元，開市報22.65元，跌1.31%；香港航天科技（1725）低見8.52元，開市報8.52元，跌2.07%。
異動股
上升異動股，包括，力高集團（1622）開市報2.15元，升10.82%；茂宸集團（0273）開市報0.029元，升7.41%；裕承科金（0279）開市報0.16元，升5.26%；華潤萬象（1209）開市報35元，升5.11%；澳優（1717）開市報6.63元，升4.91%；凱知樂（2122）開市報0.151元，升4.86%；先豐服務（0500）開市報0.51元，升4.08%；華南城（1668）開市報0.55元，升3.77%；翰森製藥（3692）開市報15.82元，升3.4%；首都機場（0694）開市報4.77元，升3.25%。
下跌異動股，包括，和記電訊香港（0215）開市報1.26元，跌11.27%；方正控股（0418）開市報0.45元，跌8.16%；金科服務（9666）創上市新低，見14.36元，開市報14.36元，跌7.47%；阿里巴巴（9988）開市報88.1元，跌5.37%；聯想（0992）開市報7.28元，跌4.08%。
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