文章指，證監會將進一步健全民營企業債券融資支持機制，著力提升民營經濟、中小企業發債融資的可得性和便利性；深入推進基礎設施領域不動產投資信託基金擴募和試點範圍拓寬，抓緊推動保障性租賃住房、民營企業試點項目落地，助力加快形成存量資產和新增投資的良性循環；與相關方面一道，深化債券市場基礎設施互聯互通，完善市場化法治化債券違約處置機制，加快構建制度健全、競爭有序、透明開放的債券市場體系。同時，進一步完善期貨市場品種體系，推動更多實體企業參與期貨市場，加強期現聯動監管，更好助力保供穩價大局。

易會滿稱，資本市場穩定運行是保持功能正常發揮的基礎，也是推進改革、更好服務實體經濟的基本前提。股市有漲有跌是規律，對正常的波動政府不宜也不應干預，不能花錢買指數；但不干預不是放任自流，必須始終堅持底線思維，堅決防止「市場失靈」引發異常波動。這就要求守牢風險底線，把握好度。同時也要認識到，資本市場的穩定不是守出來的，而是改出來的，必須保持定力，堅持通過改革激發市場活力，增強市場韌性和高質量發展的內生動力。

易會滿稱，下一步，證監會將牢牢把握改革正確方向，科學把握審核註冊機制、各板塊定位、引導資本規範健康發展等問題，以「繡花」功夫做好規則、業務和技術等各項準備，確保這項重大改革平穩落地。同時，加快中介和投資端改革，完善證券執法司法體制機制和投資者保護體系，推進關鍵制度創新，為資本市場健康發展營造良好的製度和生態環境。