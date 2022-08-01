moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

財新中國7月製造業PMI跌至50.4 遜預期

財新公佈，7月中國製造業採購經理指數(PMI)報50.4，低過預期的51.5，及上月的51.7，去年同期為50.3。報告指，6月製造業供需在疫情後快速釋放後，7月受進入傳統生產淡季、疫情小幅反彈等因素影響，製造業修復節奏放緩。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，7月疫情形勢向好和管控措施放鬆，助力製造業景氣度持續恢復，但恢復基礎尚不牢固。供給和需求持續改善，供強需弱格局維持；就業市場反饋有所遲滯，仍處於收縮區間；成本端穩中有升，收費端繼續下降，企業盈利面臨挑戰；市場樂觀情緒維持，但對經濟前景亦有擔憂。

在他看來，二季度主要宏觀經濟指標顯示，此輪疫情對經濟的短期衝擊已經逐步消退，三季度將是經濟修復的重要窗口期。中央已經明確不會出台超大規模刺激措施，加快現有政策落地見效是更為務實的選擇。此外，就業市場持續承壓，低收入群體經濟狀況持續惡化，加大穩就業力度、提高補助發放和臨時救助水平，應是施策重點。

從分項指數看，7月製造業生產指數和新訂單指數均在擴張區間回落，顯示製造業供需恢復速度放緩。受訪企業反映，需求相對疲弱、疫情影響持續，疊加停電等因素，共同製約了產出增長。分類數據顯示，消費品和投資品新訂單增加，但中間品類新訂單減少。外需相對穩定，7月新出口訂單指數延續了6月的擴張趨勢，但幅度略小。

7月製造業就業指數錄得2020年5月以來最低。調查顯示，用工收縮與企業削減成本、銷售低迷、員工自願離職後沒有填補空缺有關。受益於部分大宗商品價格下降，7月製造業購進價格指數在擴張區間大幅回落，降至年內最低；銷售端受需求疲軟抑制較大，出廠價格指數連續第三個月低於榮枯線，降幅擴大，不過消費品出廠價格上升。

7月製造業企業仍維持樂觀態度，但出於對需求疲弱和疫情反彈的擔憂，生產經營預期指數略有回落。

 

其他報道

中證監易會滿：建設中國特色現代資本市場 防「市場失靈」引發異常波動

滬深三大指數低開 人行淨回籠30億人幣

恒指低開129點 科指跌0.6% 阿里跌5.3%

港股ADR跌142點 夜期低水126點 美期亞股跌

李寧：委任趙東升為集團副總裁及首席財務官

阿里巴巴：將努力保持同時港美兩地上市地位

李家超：快將宣布縮短入境檢疫天數 跟國際接軌是「一國兩制」下必須要做