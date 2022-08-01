財新智庫高級經濟學家王喆表示，7月疫情形勢向好和管控措施放鬆，助力製造業景氣度持續恢復，但恢復基礎尚不牢固。供給和需求持續改善，供強需弱格局維持；就業市場反饋有所遲滯，仍處於收縮區間；成本端穩中有升，收費端繼續下降，企業盈利面臨挑戰；市場樂觀情緒維持，但對經濟前景亦有擔憂。

在他看來，二季度主要宏觀經濟指標顯示，此輪疫情對經濟的短期衝擊已經逐步消退，三季度將是經濟修復的重要窗口期。中央已經明確不會出台超大規模刺激措施，加快現有政策落地見效是更為務實的選擇。此外，就業市場持續承壓，低收入群體經濟狀況持續惡化，加大穩就業力度、提高補助發放和臨時救助水平，應是施策重點。

從分項指數看，7月製造業生產指數和新訂單指數均在擴張區間回落，顯示製造業供需恢復速度放緩。受訪企業反映，需求相對疲弱、疫情影響持續，疊加停電等因素，共同製約了產出增長。分類數據顯示，消費品和投資品新訂單增加，但中間品類新訂單減少。外需相對穩定，7月新出口訂單指數延續了6月的擴張趨勢，但幅度略小。

7月製造業就業指數錄得2020年5月以來最低。調查顯示，用工收縮與企業削減成本、銷售低迷、員工自願離職後沒有填補空缺有關。受益於部分大宗商品價格下降，7月製造業購進價格指數在擴張區間大幅回落，降至年內最低；銷售端受需求疲軟抑制較大，出廠價格指數連續第三個月低於榮枯線，降幅擴大，不過消費品出廠價格上升。

7月製造業企業仍維持樂觀態度，但出於對需求疲弱和疫情反彈的擔憂，生產經營預期指數略有回落。

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