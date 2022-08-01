匯控今年中期息派0.09美元，按年多派28.57%。行政總裁祈耀年則指，雖然沒有就明年季息給予指引，不過該行指引平均有形股本回報率（淨利潤除以股東權益）在明年起將有12%，而派息率將有50%。相對去年兩者為8.3%和40.3%，意味明年股息將較2021年度的0.25美元進一步上升。

第二季普通股權一級資本比率為13.6%，邵偉信預期下半年會進一步下跌，預期至明年上半年回復至14%，之前回購的機會不大。

受惠利率上調，匯控預期2022年的淨利息收益將至少達310億美元，2023年則至少達370億美元，分別較2021年上升17.07%和39.74%。邵偉信表示，利率上升帶動收入增長，過去業務重組出售法國和美國業務，保持成本持平，有信心回報率明年可達預期。聯儲局點陣圖預期，美國利率將在明年見頂，邵偉信指利率或在2024年以後下調，但預期只是回到疫前的正常水平。

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