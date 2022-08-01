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恒指收市倒升9點 匯控曾升6.2%創年半最大升幅 北水流入一個月最多

內地數據遜預期，拖累大市早段向下，但受匯控（0005）業績勝預期及將派息雙重利好，發力推動大市止跌回升；中國國務院部署擴需求，要求放寬購車資格、延續免徵新能源車購置稅，汽車股向上；阿里（9988）被SEC列入「預摘牌名單」，拖累科技股、科指向下。業績期影響，恒指早段雖創逾兩個月新低，最終倒升，大市未有隨美期向下，歐股、亞股向上，港元續弱，曾觸及7.8501。美2年期10年期債息續倒掛，現報25.198基點。

恒指今早低開129點，低位跌272點，低見19883.92點，是5月16日19764.96點後最低。午後倒升最多94點，全日高低波幅368點。

恒指收市升9點或0.05%，報20165點，大市成交金額1148億元，較上日減少11.38%；國指跌8點或0.13%，報6876點。恒生科技指數收報4324點，跌0.17%。

藍籌股成交金額558.39億元，佔大市成交48.64%；科指成份股成交金額339.37億元，佔大市成交29.56%；國指成份股成交金額480.56億元，佔大市成交41.86%。

阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、友邦（1299）拖累大市。匯控（0005）、美團（3690）、港交所（0388）貢獻恒指較多。

藍籌26隻升，41隻下跌，2隻無升跌。吉利（0175）升12.9%，收報17.5元，是升幅最大的藍籌，碧桂園服務（6098）跌9.95%，收報15.74元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股14隻升，16隻下跌。升幅最大的是蔚來（9866）收報162.1元，升8.28%；跌幅最大的是聯想（0992）收報7.15元，跌5.8%。

恒指續低於10天線(20581.89點)。科指續低於10天線(4513.87點)、100天線(4433.07點)。

北水南下合計淨流入33.16億元，終止連續2日流出，淨流入金額是2022年6月30日75.19億元後最多。南水北上合計淨流入23.98億元人民幣，終止單日流出。

午後消息股表現

澳門7月幸運博彩毛收入跌95.3%，少過預期。濠賭股個別發展，新濠國際發展（0200）收報5.34元，升0.19%；美高梅中國（2282）收報4.18元，跌0.71%；澳博（0880）收報3.17元，跌0.94%；永利澳門（1128）收報5.19元，升0.58%；銀河娛樂（0027）收報46.3元，跌0.86%；金沙中國（1928）收報18.46元，升0.33%。

恒生（0011）中期盈利跌46%至47億元，第二次中期息0.7元。收報130.2元，升2.92%。恒生今曾升最多3.87%，是2月4日後最大升幅，今曾高見131.4元，是7月14日132.8元後最高。收市報130.2元，是7月13日後收市新高，當日報132.8元。

匯控（0005）中期稅前盈利跌一成半，息9美仙，擬於2023年復派季度息。收報51.85元，升4.96%。匯控曾升最多6.28%，是2021年2月23日後最大升幅，當日升幅為6.45%。高見52.5元，是2022年6月30日52.6元後最高。今日收市報51.85元，是2022年6月29日後收市新高，當日報51.9元。

今早及隔晚消息股表現

蔚來（9866）據報擬推出第三品牌，價格或低至10萬至20萬人幣。收報162.1元，升8.28%。

多間公司公布業績，績前表現如下，和黃醫藥（0013）收報20.2元，升1.81%。澳博（0880）收報3.17元，跌0.94%。信義能源（3868）收報3.86元，跌2.77%。信義玻璃（0868）見52周低15.02元，收報15.6元，升0.91%。信義光能（0968）收報13.22元，跌0.9%。

李寧（2331）：委任趙東升為集團副總裁及首席財務官。收報65.4元，升2.83%。

阿里巴巴（9988）：將努力保持同時港美兩地上市地位。上周五阿里被SEC列入「預摘牌名單」，美股大瀉11%。收報89.6元，跌3.76%。

李家超：快將宣布縮短入境檢疫天數，跟國際接軌是「一國兩制」下必須要做。國泰（0293）收報8.27元，升1.85%。

恒大子公司未能還款，遭申請接管所持77億元盛京（2066）股份。收報6元，無升跌。

金科服務（9666）向內房母企「輸血」，授15億人幣貸款。創上市新低，見9.66元，收報9.72元，跌37.37%。

潤地（1109）減免租戶最多半年租金，涉25億。收報32.35元，跌1.22%。

MIRROR演唱會事故｜中建富通（0138）：無參與協興隆日常營運，會促使協興隆協助調查。收報0.191元，升1.06%。

希慎興業（0014）發盈警，半年少賺86%收報24.1元，升0.21%。

和記電訊（0215）中期轉虧蝕9600萬，息2.28仙。收報1.23元，跌13.38%。

九龍建業（0034）發盈警，料上半年純利減少最多八成。收報9.44元，跌1.26%。

寶勝（3813）料上半年盈利按年跌97%。收報0.83元，跌3.49%。

聯想控股（3396）發盈警，料上半年盈利跌最多68%。收報8.71元，跌3.22%。

泰和小貸（1915）發盈警，料中期轉虧，蝕最多450萬人幣。收報2.55元，升14.35%。

渣打（2888）：上半年內地商業房貸撥備2.37億美元，是否再撥言之尚早。收報55元，跌1.87%。

破頂股表現

破頂股包括，康耐特光學（2276）創上市新高，見6.01元，收報5.65元，跌1.74%；新東方（9901）創52周高，見22.85元，收報21.7元，無升跌；1957 & Co.（8495）創52周高，見0.54元，收報0.54元，無升跌；快餐帝國（1843）創52周高，見0.5元，收報0.46元，升15%。

破底股方面

38隻股份創上市新低，其中十隻包括，世茂服務（0873）低見2.39元，收報2.41元，跌9.06%；時代鄰里（9928）低見1元，收報1.03元，跌1.9%；合景悠活（3913）低見1.49元，收報1.5元，跌6.25%；金科服務（9666）低見9.66元，收報9.72元，跌37.37%；遠洋服務（6677）低見2.4元，收報2.43元，跌6.54%；時代中國（1233）低見1.43元，收報1.48元，跌5.13%；美的置業（3990）低見8.8元，收報9.12元，跌2.15%；遠洋集團（3377）低見1.23元，收報1.23元，跌3.15%；融信中國（3301）低見0.95元，收報0.96元，跌6.8%；招商證券（6099）低見7.16元，收報7.16元，跌1.51%。

84隻股份創52周低，其中十隻包括，旭輝永升服務（1995）低見4.68元，收報5.23元，跌7.6%；合景泰富（1813）低見1.51元，收報1.58元，跌0.63%；寶龍地產（1238）低見1元，收報1.02元，跌2.86%；旭輝（0884）低見1.85元，收報2.08元，跌2.35%；丘鈦（1478）低見4.38元，收報4.4元，跌2.22%；瑞聲（2018）低見14.26元，收報14.64元，跌3.56%；信利國際（0732）低見1.68元，收報1.7元，跌3.41%；信德（0242）低見1.43元，收報1.45元，跌1.36%；周生生（0116）低見8.03元，收報8.08元，跌0.37%；慶鈴汽車股份（1122）低見1.13元，收報1.18元，跌4.07%。

異動股

上升異動股，包括，三和建築（3822）收報0.09元，升28.57%；香港航天科技（1725）見52周低8.5元，收報10.38元，升19.31%；快餐帝國（1843）創52周高，見0.5元，收報0.46元，升15%；泰和小貸（1915）收報2.55元，升14.35%；吉利（0175）收報17.5元，升12.9%；利寶閣（1869）收報0.248元，升12.73%；長城汽車（2333）收報13.62元，升10.02%；匯安智能科技（8379）收報0.143元，升10%；名仕快相（8483）收報0.074元，升8.82%。

下跌異動股，包括，樂享（6988）創上市新低，見0.92元，收報1.31元，跌48.02%；金科服務（9666）創上市新低，見9.66元，收報9.72元，跌37.37%；聯眾（6899）收報0.24元，跌36%；瑞慈醫療（1526）見52周低0.66元，收報0.67元，跌21.18%；揚科集團（1460）收報0.189元，跌14.86%；Bodibra母企海納星空科技（8297）收報0.123元，跌14.58%；銀建國際（0171）收報0.43元，跌14%；和記電訊香港（0215）收報1.23元，跌13.38%；神冠控股（0829）見52周低0.34元，收報0.355元，跌12.35%；領悅服務（2165）收報0.66元，跌12%；億達中國（3639）創上市新低，見0.15元，收報0.15元，跌11.76%。

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