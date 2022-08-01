moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

匯控：國際化架構重要 分拆不能帶來額外價值

匯控（0005）大股東中國平安（2318）早前建議，將匯控亞洲業務分拆以提高股東回報。匯控行政總裁祈耀年表示，多年以來他們有探討不同銀行業務架構，不過近期獨立第三方財務和法務顧問的研究指出，其他替代性的業務架構不能為股東帶來更多的價值，不但對該行價值有重大負面影響，而且也影響該行國際化經營的協同效益。

祈耀年表示，要採納替代業務架構，會有不同考慮因素。從過去經驗看，即使是分拆在單一市場營運的小型歐洲銀行需要20億美元，而且失敗風險很高，更惶論分拆匯控般規模大型銀行的風險。他指分拆匯控需要3至5年的執行時間，將大為影響期間其他轉型和投資計劃。

祈耀年表示，倫敦和香港皆為該行的「家」，在東西半球，與客戶、監管機構和政府皆有深厚連繫，在環球貿易業務有重要地位，他期望股東會明白，其國際化股東架構和策略的重要性。

對於是否已和平保接觸，祈耀年表示已在4月和平保會面，不過拒絕透露與股東會面的內容，雙方會保持溝通，而雙方溝通是商業性，不帶政治因素。對於向平保給予董事局席位的建議，祈耀年指出委任該行董事時，會考慮是否有潛在利益衝突等因素，平保在銀行、保險業務，和經營地域上，與匯控皆有重疊，因此較為困難。目前該行董事會成員，在地域、業務各方面經驗皆多元化。