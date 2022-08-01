祈耀年表示，要採納替代業務架構，會有不同考慮因素。從過去經驗看，即使是分拆在單一市場營運的小型歐洲銀行需要20億美元，而且失敗風險很高，更惶論分拆匯控般規模大型銀行的風險。他指分拆匯控需要3至5年的執行時間，將大為影響期間其他轉型和投資計劃。

祈耀年表示，倫敦和香港皆為該行的「家」，在東西半球，與客戶、監管機構和政府皆有深厚連繫，在環球貿易業務有重要地位，他期望股東會明白，其國際化股東架構和策略的重要性。

對於是否已和平保接觸，祈耀年表示已在4月和平保會面，不過拒絕透露與股東會面的內容，雙方會保持溝通，而雙方溝通是商業性，不帶政治因素。對於向平保給予董事局席位的建議，祈耀年指出委任該行董事時，會考慮是否有潛在利益衝突等因素，平保在銀行、保險業務，和經營地域上，與匯控皆有重疊，因此較為困難。目前該行董事會成員，在地域、業務各方面經驗皆多元化。