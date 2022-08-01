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Tiffany & Co.作價39.3萬推NFT通行證 CryptoPunks持有人可獲同款吊墜

全球最大奢侈品集團LVMH旗下珠寶品牌Tiffany & Co.今天宣布，計劃推出首個NFT項目「NFTiff」，將250個「NFTiffs」數碼通行證，每個定價30枚以太幣（ETH），每人限買3個，8月5日開售。

根據交易平台Coindesk報價，以太幣暫報約1680美元，意味每個「NFTiff」售價折合約39.3萬港元，整個項目預計收入9828萬港元。

Tiffany & Co.介紹指出，當《CryptoPunks》NFT持有人買入「NFTiff」數碼通行證後，就可以獲得Tiffany & Co.設計師客制化製作、跟其NFT同款的吊墜。每個實體吊墜背面將刻有《CryptoPunks》系列號及Tiffany & Co.，預計交貨時間為2023年初。

公司表示，已將1萬個《CryptoPunks》出現的87種屬性及159種顏色，轉換為最相似的寶石或琺瑯顏色。每件作品將使用至少30顆寶石或鑽石來製作，吊墜將採用18K玫瑰金或黃金。

近年來，LMHV旗下品牌先後推出不同NFT項目，例如旗艦品牌Louis Vuitton早於去年8月推出《Louis 200》NFT，亦在旗下手遊《Louis The Game》推出NFT。作為LMHV競爭對手的開雲集團（Kering），旗下品牌Gucci亦展開項目「SUPERGUCCI」，推出一系列限量NFT及陶瓷藝術品。

 

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