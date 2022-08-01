該集團指，包括一線及二線城市的餐廳的堂食服務，已於上半年不同期間暫停或受到限制，以遵守當局抑止疫情爆發的措施，但是該等餐廳仍然產生若干固定經營開支，如租金開支及僱員薪酬。同時，其亦維持擴充計劃，故產生額外擴充相關開支。單是上半年便新開37間餐廳，包括35間太二餐廳及2間慫重慶火鍋廠餐廳。其相信，新開的餐廳將為日後的業務表現及戰略性發展帶來貢獻。同時，由於人民幣兌港元於上半年貶值，致需要確認集團向附屬公司墊款產生的未變現外匯虧損淨額2060萬元人民幣。該等虧損，只屬一次性非現金項目。綜合前述因素，導致該集團盈利下跌。

其表示，一直密切審視餐廳的表現並不時調整其業務策略，以減低疫情對業務營運所造成的影響。為改善經營表現，其已實施多項節省成本舉措，藉以減少有關租金、員工成本、所用原材料及耗材的成本以及其他經營開支。另亦已在餐廳網絡擴張計劃的時間框架方面採取穩健方針，並根據市況調整其餐廳網絡擴張計劃。