個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌2.22%，折合報292.96元；阿里巴巴（9988）跌1.07%，折合報88.65元；美團（3690）跌2.79%，折合報174.97元；匯控（0005）升1.25%，折合報52.5元；建行（0939）跌0.62%，折合報4.97元。

道期現跌0.207%；標期現跌0.25%；納期現跌0.17%。日股現跌0.96%，韓股現跌0.25%，澳股現跌0.46%。

VIX指數隔晚升7.07%或1.51點，報22.84點。美2年期10年期債息倒掛，低見31.523基點，現報30.83基點。

紐油現跌0.08%或0.07美元，報93.81美元；布油現跌0.09%或0.09美元，報99.93美元；金價現升0.12%或2.16美元，報1774.33美元；LME 銅期貨隔晚跌1.23%或98美元，報7819.5美元。美國10年期債息現跌1.25%或0.0322厘，報2.541厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司公業績，包括長江生命科技（0775）、港燈（2638）、利福中國（2136）。

九毛九（9922）發盈警，料上半年盈利跌逾七成。

AEON母企永旺（0984）料上半年淨虧損收窄，最多蝕1.75億元。

中銀香港（2388）副總裁龔楊恩慈今退休，由陳文接任。

8月國產網絡遊戲共批69款遊戲，騰訊（0700）和網易（9999）未有上榜。

南海控股（0680）：與國企招商蛇口簽協議， 助深圳地產項目復工。

匯控（0005）：國際化架構重要，分拆不能帶來額外價值。

小鵬（9868）7月份交付量按年升43%，蔚來升26.7%。

恒生（0011）：因應個別內房情況，將適時增加撥備。

信義能源（3868）半年純利微增0.4%，派息7.7仙增4.1%。

信義光能（0968）半年純利大跌38%，中期息削至10仙。

理想汽車（2015）：7月交付量年增21.3%。

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