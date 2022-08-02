恒指今早低開222點或1.11%，報19943點，大市成交金額21億元；國指今早低開94點或1.37%，報6782點。恒生科技指數開市報4242點，跌1.9%。
藍籌股成交金額20.15億元，佔大市成交95.95%；科指成份股成交金額10.24億元，佔大市成交48.76%；國指成份股成交金額12.9億元，佔大市成交61.42%。
美團（3690）、騰訊（0700）、友邦（1299）拖累大市。匯控（0005）、新奧（2688）、中電（0002）貢獻恒指較多。
藍籌5隻升，53隻下跌，11隻無升跌。萬洲（0288）升0.69%，報5.86元，是升幅最大的藍籌，碧桂園服務（6098）跌4.96%，報14.96元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股0隻升，26隻下跌，4隻無升跌。升幅最大的是金蝶（0268）開市報16.74元，無升跌；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）開市報182元，跌4.71%。
恒指低於10天線(20510.1點)。科指低於100天線(4428.11點)。
多間公司公業績，績前表現如下，長江生命科技（0775）開市報0.79元，無升跌。港燈（2638）開市報7.12元，無升跌。利福中國（2136）無成交，報0.79元。
九毛九（9922）發盈警，料上半年盈利跌逾七成。開市報17.1元，跌3.06%。
AEON母企永旺（0984）料上半年淨虧損收窄，最多蝕1.75億元。無成交，報1.24元。
中銀香港（2388）副總裁龔楊恩慈今退休，由陳文接任。開市報27.85元，跌1.94%。
8月國產網絡遊戲共批69款遊戲，騰訊（0700）和網易（9999）未有上榜。騰訊見52周低295.2元，開市報295.2元，跌1.47%。網易（9999）開市報141.5元，跌1.67%。
匯控（0005）：國際化架構重要，分拆不能帶來額外價值。開市報52.05元，升0.39%。
小鵬（9868）7月份交付量按年升43%，蔚來升26.7%。開市報96元，跌2.24%。
恒生（0011）：因應個別內房情況，將適時增加撥備。開市報130.2元，無升跌。
信義能源（3868）半年純利微增0.4%，派息7.7仙增4.1%。開市報3.78元，跌2.07%。
信義光能（0968）半年純利大跌38%，中期息削至10仙。開市報13.22元，無升跌。
理想汽車（2015）：7月交付量年增21.3%。開市報132元，跌1.57%。
1隻股份創上市新低，包括微博（9898）低見145.1元，開市報145.1元，跌3.27%。
13隻股份創52周低，其中十隻包括，信利國際（0732）低見1.68元，開市報1.68元，跌1.18%；騰訊（0700）低見295.2元，開市報295.2元，跌1.47%；中國中藥（0570）低見3.22元，開市報3.22元，跌1.83%；富豪產業（1881）低見1.25元，開市報1.25元，跌0.79%；華虹半導體（1347）低見22.85元，開市報22.85元，跌0.87%；理文造紙（2314）低見2.9元，開市報2.9元，無升跌；潤泥（1313）低見4.58元，開市報4.58元，跌1.29%；海螺（0914）低見30.25元，開市報30.25元，跌0.66%；恒隆集團（0010）低見13.92元，開市報13.92元，跌0.57%。
異動股
上升異動股，包括，泰凌醫藥（1011）開市報0.145元，升9.02%；順豐同城（9699）開市報7.8元，升8.48%；巨濤海洋石油（3303）開市報0.52元，升8.33%；帝國科技（0776）開市報16.1元，升6.48%；宏光（6908）開市報3.7元，升6.02%；南京熊貓電子股份（0553）開市報3.74元，升5.95%；德琪醫藥（6996）開市報5.8元，升5.26%；康聖環球（9960）開市報2.46元，升5.13%；瑞慈醫療（1526）開市報0.7元，升4.48%；BENG SOON MACHINERY（1987）開市報0.238元，升3.48%；友和（2347）開市報1.8元，升2.86%。
下跌異動股，包括，新東方（9901）開市報20.4元，跌5.99%；TOM集團（2383）開市報0.68元，跌5.56%；碧桂園服務（6098）見52周低14.96元，開市報14.96元，跌4.96%；嗶哩嗶哩（9626）開市報182元，跌4.71%；樂享（6988）開市報1.25元，跌4.58%；新東方在線（1797）開市報20.05元，跌4.52%；壹賬通金融科技（6638）開市報3.6元，跌4%；晶苑國際（2232）開市報2.48元，跌3.5%。
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