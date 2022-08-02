moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

恒指低開222點 科指跌1.9% 碧服再跌4.9%

恒指今早低開222點或1.11%，報19943點，大市成交金額21億元；國指今早低開94點或1.37%，報6782點。恒生科技指數開市報4242點，跌1.9%。

藍籌股成交金額20.15億元，佔大市成交95.95%；科指成份股成交金額10.24億元，佔大市成交48.76%；國指成份股成交金額12.9億元，佔大市成交61.42%。

美團（3690）、騰訊（0700）、友邦（1299）拖累大市。匯控（0005）、新奧（2688）、中電（0002）貢獻恒指較多。

藍籌5隻升，53隻下跌，11隻無升跌。萬洲（0288）升0.69%，報5.86元，是升幅最大的藍籌，碧桂園服務（6098）跌4.96%，報14.96元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股0隻升，26隻下跌，4隻無升跌。升幅最大的是金蝶（0268）開市報16.74元，無升跌；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）開市報182元，跌4.71%。

恒指低於10天線(20510.1點)。科指低於100天線(4428.11點)。

多間公司公業績，績前表現如下，長江生命科技（0775）開市報0.79元，無升跌。港燈（2638）開市報7.12元，無升跌。利福中國（2136）無成交，報0.79元。

九毛九（9922）發盈警，料上半年盈利跌逾七成。開市報17.1元，跌3.06%。

AEON母企永旺（0984）料上半年淨虧損收窄，最多蝕1.75億元。無成交，報1.24元。

中銀香港（2388）副總裁龔楊恩慈今退休，由陳文接任。開市報27.85元，跌1.94%。

8月國產網絡遊戲共批69款遊戲，騰訊（0700）和網易（9999）未有上榜。騰訊見52周低295.2元，開市報295.2元，跌1.47%。網易（9999）開市報141.5元，跌1.67%。

匯控（0005）：國際化架構重要，分拆不能帶來額外價值。開市報52.05元，升0.39%。

小鵬（9868）7月份交付量按年升43%，蔚來升26.7%。開市報96元，跌2.24%。

恒生（0011）：因應個別內房情況，將適時增加撥備。開市報130.2元，無升跌。

信義能源（3868）半年純利微增0.4%，派息7.7仙增4.1%。開市報3.78元，跌2.07%。

信義光能（0968）半年純利大跌38%，中期息削至10仙。開市報13.22元，無升跌。

理想汽車（2015）：7月交付量年增21.3%。開市報132元，跌1.57%。

破底股方面

1隻股份創上市新低，包括微博（9898）低見145.1元，開市報145.1元，跌3.27%。

13隻股份創52周低，其中十隻包括，信利國際（0732）低見1.68元，開市報1.68元，跌1.18%；騰訊（0700）低見295.2元，開市報295.2元，跌1.47%；中國中藥（0570）低見3.22元，開市報3.22元，跌1.83%；富豪產業（1881）低見1.25元，開市報1.25元，跌0.79%；華虹半導體（1347）低見22.85元，開市報22.85元，跌0.87%；理文造紙（2314）低見2.9元，開市報2.9元，無升跌；潤泥（1313）低見4.58元，開市報4.58元，跌1.29%；海螺（0914）低見30.25元，開市報30.25元，跌0.66%；恒隆集團（0010）低見13.92元，開市報13.92元，跌0.57%。

異動股

上升異動股，包括，泰凌醫藥（1011）開市報0.145元，升9.02%；順豐同城（9699）開市報7.8元，升8.48%；巨濤海洋石油（3303）開市報0.52元，升8.33%；帝國科技（0776）開市報16.1元，升6.48%；宏光（6908）開市報3.7元，升6.02%；南京熊貓電子股份（0553）開市報3.74元，升5.95%；德琪醫藥（6996）開市報5.8元，升5.26%；康聖環球（9960）開市報2.46元，升5.13%；瑞慈醫療（1526）開市報0.7元，升4.48%；BENG SOON MACHINERY（1987）開市報0.238元，升3.48%；友和（2347）開市報1.8元，升2.86%。

下跌異動股，包括，新東方（9901）開市報20.4元，跌5.99%；TOM集團（2383）開市報0.68元，跌5.56%；碧桂園服務（6098）見52周低14.96元，開市報14.96元，跌4.96%；嗶哩嗶哩（9626）開市報182元，跌4.71%；樂享（6988）開市報1.25元，跌4.58%；新東方在線（1797）開市報20.05元，跌4.52%；壹賬通金融科技（6638）開市報3.6元，跌4%；晶苑國際（2232）開市報2.48元，跌3.5%。

 

其他報道

港股ADR跌198點 夜期低水259點 美期亞股向下 港燈等業績

美股終止三連升 道指跌46點 美債息差達31基點

金管局沽出7.99億美元 銀行體系總結餘跌穿1450億