美國眾議院議長佩洛西據報將訪台，台海局勢引發中美問題升級，美期亞股向下，恒指今早低開222點見半日高位，最多曾跌650點，低見19515.54點，是5月12日19342.89點後最低。半日高低波幅428點。科指曾跌最多4.72%，低見4119.96點，是5月26日3961.26點後最低。