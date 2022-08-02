美國眾議院議長佩洛西據報將訪台，台海局勢引發中美問題升級，美期亞股向下，恒指今早低開222點見半日高位，最多曾跌650點，低見19515.54點，是5月12日19342.89點後最低。半日高低波幅428點。科指曾跌最多4.72%，低見4119.96點，是5月26日3961.26點後最低。
恒指半日跌545點或2.71%，報19619點，大市成交金額676億元；國指跌202點或2.94%，報6674點。恒生科技指數收報4157點，跌3.86%。
藍籌股成交金額297.69億元，佔大市成交44.03%；科指成份股成交金額192.75億元，佔大市成交28.51%；國指成份股成交金額256.42億元，佔大市成交37.93%。
騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、匯控（0005）拖累大市。長建（1038）、宏橋（1378）、恒隆地產（0101）貢獻恒指較多。
藍籌0隻升，69隻下跌，0隻無升跌。創科實業（0669）跌0.46%，收報86.6元，是跌幅最少的藍籌，碧桂園服務（6098）跌8.26%，收報14.44元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股0隻升，30隻下跌。升幅最大的是聯想（0992）收報7.03元，跌1.68%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）收報175.3元，跌8.22%。
恒指續低於10天線(20477.77點)。科指續低於100天線(4427.26點)。
北水南下合計淨流入11.67億元，較上日減少64.81%，連續第2日流入，累計流入44.84億元。南水北上合計淨流出66.38億元人民幣，終止單日流入。
多間公司公業績，績前表現如下，長江生命科技（0775）收報0.76元，跌3.8%。港燈（2638）收報7.09元，跌0.42%。利福中國（2136）創上市新低，見0.73元，收報0.74元，跌6.33%。
九毛九（9922）發盈警，料上半年盈利跌逾七成。收報17.36元，跌1.59%。
AEON母企永旺（0984）料上半年淨虧損收窄，最多蝕1.75億元。收報1.21元，跌2.42%。
中銀香港（2388）副總裁龔楊恩慈今退休，由陳文接任。收報27.7元，跌2.46%。
8月國產網絡遊戲共批69款遊戲，騰訊（0700）和網易（9999）未有上榜。騰訊失守290元 ，創近4年新低，見52周低288元，收報290.4元，跌3.07%。網易（9999）收報138.8元，跌3.54%。
匯控（0005）：國際化架構重要，分拆不能帶來額外價值。收報50.75元，跌2.12%。
小鵬（9868）7月份交付量按年升43%，蔚來升26.7%。收報92.5元，跌5.8%。
恒生（0011）：因應個別內房情況，將適時增加撥備。收報126.3元，跌3%。
信義能源（3868）半年純利微增0.4%，派息7.7仙增4.1%。見52周低3.25元，收報3.27元，跌15.28%。
信義光能（0968）半年純利大跌38%，中期息削至10仙。收報12.62元，跌4.54%。
理想汽車（2015）：7月交付量年增21.3%。收報131.1元，跌2.24%。
45隻股份創上市新低，其中十隻包括，雅生活服務（3319）低見8.16元，收報8.37元，跌4.34%；世茂服務（0873）低見2.27元，收報2.32元，跌3.73%；時代鄰里（9928）低見0.97元，收報0.99元，跌3.88%；合景悠活（3913）低見1.43元，收報1.47元，跌2%；金科服務（9666）低見9.22元，收報9.99元，升2.78%；康橋悅（2205）低見2.93元，收報2.93元，跌4.56%；遠洋服務（6677）低見2.26元，收報2.28元，跌6.17%；時代中國（1233）低見1.4元，收報1.41元，跌4.73%；美的置業（3990）低見8.58元，收報8.78元，跌3.73%；三巽控股（6611）低見0.26元，收報0.27元，跌18.18%。
140隻股份創52周低，其中十隻包括，碧桂園服務（6098）低見14.24元，收報14.44元，跌8.26%；合景泰富（1813）低見1.49元，收報1.51元，跌4.43%；寶龍地產（1238）低見0.94元，收報0.97元，跌4.9%；雅居樂（3383）低見2.35元，收報2.43元，跌4.33%；金茂（0817）低見1.71元，收報1.73元，跌3.89%；中信証券（6030）低見15.32元，收報15.42元，跌3.14%；中國銀河（6881）低見3.75元，收報3.77元，跌2.58%；丘鈦（1478）低見4.12元，收報4.23元，跌3.86%；瑞聲（2018）低見13.68元，收報14.18元，跌3.14%；信利國際（0732）低見1.57元，收報1.59元，跌6.47%。
異動股
上升異動股，包括，聯眾（6899）收報0.31元，升29.17%；銀建國際（0171）收報0.47元，升9.3%；陸慶（8052）收報0.077元，升8.45%；匯賢（87001）收報0.9元，升8.43%；普天通信（1720）收報0.178元，升7.88%；順騰（0932）收報0.142元，升7.58%；人瑞人才（6919）收報5.38元，升7.39%；興合（1891）收報0.27元，升5.88%；中盈盛達（1543）收報1.85元，升5.71%；賞之味（8096）收報0.056元，升5.66%；迅銷（6288）收報47.2元，升5.47%。
下跌異動股，包括，三巽控股（6611）創上市新低，見0.26元，收報0.27元，跌18.18%；信義能源（3868）見52周低3.25元，收報3.27元，跌15.28%；銀杏教育（1851）平上市低位0.8元，收報0.8元，跌14.89%；香港航天科技（1725）收報8.91元，跌14.16%；微創腦科學（2172）創上市新低，見20.15元，收報20.2元，跌13.86%；熒德控股（8535）見52周低0.156元，收報0.156元，跌12.85%；愛高集團（0328）創上市新低，見0.04元，收報0.041元，跌12.77%；睿見教育（6068）收報0.203元，跌12.5%；壹賬通金融科技（6638）創上市新低，見3.29元，收報3.29元，跌12.27%；邁博藥業（2181）收報0.57元，跌9.52%；樂享（6988）收報1.19元，跌9.16%。
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