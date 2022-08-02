消費市場行業亞太區、中國内地及香港地區主管合夥人鄭煥然表示，香港零售市場今年初仍然未能反彈，雖然消費券對上半年零售市場有助力，但帶動不大，預計下半年零售市場將繼續受惠消費券再有增長，但「本港一日未通關，零售總額難回4000億元疫情前水平」。

鄭煥然表示，11月舉行的香港國際七人欖球賽和渣打香港馬拉松2022都是吸引海外參賽者和遊客的機會，同時也是進一步放寬入境限制的推動力。加上今年卡塔爾世界杯的熱潮，預計體育用品及服裝的需求、消費將會增加。

鄭煥然認為，政府傾向觀察以上盛事，評估疫情走勢，在11、12月再放寬檢疫限制。他認為，放寬一定是市場趨勢，今年下半年市場正處於結構性調整，當局一旦放寬入境指引，商戶必定再布局旅遊旺區的租約和推廣。他又認為，以逐步放寬為趨勢，料下一財政預算案未必再派發消費卷。

談及網上銷售，他表示，首5個月網上銷售額佔總零售總額約9.4%， 銷貨價值按年升29%至130億元。他認為，網上銷售「已見頂」，香港人口少，市場有一定上限，仍需要靠旅客等外來消費刺激。他又認為，近月市民外出用膳、消費增加，網上銷售額比例未必能達10%，電商市場的投資亦必定減少。

就全球經濟影響而言，他表示，鑑於近期經濟不穩，消費者對奢侈品和黃金需求增加，以對抗通脹和為財富保值，預計奢侈品行業下半年將有較大反彈幅度。

從併購活動來看，羅兵咸永道香港消費市場行業、交易服務諮詢部主管合夥人葉永輝表示，下半年經濟復甦和估值更具吸引力，對中國消費行業併購前景持樂觀態度，食品及飲料、非必需家品和服装板塊將繼續成為焦點。

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