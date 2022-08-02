中美審計風波陷入僵局，英國《金融時報》引述知情人士報道，由何猷龍創辦的新濠博亞（美：MLCO）正考慮將其總部遷至澳門，以避免在美國退市。美證交會（SEC）曾表示，澳門不包括在退市威脅中，集團此舉可能為潛在漏洞打開了大門。該知情人士又稱，目前有數家公司正考慮這個途徑，惟未等到中國當局發表意見前，恐怕它們不會輕舉妄動。
知情人士表示，為避免被退市，新濠將不得不將其審計師更換為能夠接受美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）檢查的美國審計師，集團於2017年起接受安永香港辦事處的審計。新濠未有回覆金融時報的置評請求。
據另一位人士稱，由中國或香港以外的會計師事務所審計的澳門公司理論上可以繼續交易，因為PCAOB並未發現該地區違反規定。
新濠國際（0200）旗下新濠博亞及新濠影匯（美：MSC）早前遭SEC依據《外國公司問責法》（HFCAA），轉入有退市風險的確定名單。
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