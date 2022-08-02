知情人士表示，為避免被退市，新濠將不得不將其審計師更換為能夠接受美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）檢查的美國審計師，集團於2017年起接受安永香港辦事處的審計。新濠未有回覆金融時報的置評請求。

據另一位人士稱，由中國或香港以外的會計師事務所審計的澳門公司理論上可以繼續交易，因為PCAOB並未發現該地區違反規定。

新濠國際（0200）旗下新濠博亞及新濠影匯（美：MSC）早前遭SEC依據《外國公司問責法》（HFCAA），轉入有退市風險的確定名單。

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