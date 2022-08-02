匯控（0005）2020年初被停派股息，今日為事後首次在港開召開非正式股東會，引來不少股東表達不滿。有協助入稟向匯控股東要求派回2019年末期息的西貢區議員方國珊表示，匯控現時已恢復盈利能力，應向股東補派當時已宣派的股息。另外她亦認為匯控主要盈利來自香港，應該遷冊回港以免如當年要被英國監管當局保留資本，而不能派發股息。
分拆滙控關注組成員葉子晴向匯控管理層發公開信，指近年匯控業績飽受歐美業務拖累，亞洲貢獻利潤用作補貼歐美市場，損害股東利益之餘，亦阻礙了集團的長遠發展。該組織要求董事局透過股東大會分拆成立一家專注亞洲業務的公司，認為可以釋放2000億港元的潛在價值，有利集團的市值和派息策略，長遠亦能讓集團避免國際地緣政治風險。分拆滙控關注組成員葉子晴召集人呂宇健，2020年亦曾成立滙豐小股東大聯盟，爭取匯控發放2019年股息。
另外，自稱代表80名小股東的莊先生，亦與股東提交請願信，要求提升派息水平，管理層降薪及改組，以及遷冊回港。對於匯控明年復派季息，莊先生認為不應等待明年，應立即回復到疫情前每年0.51美元水平，對於管理層指分拆時長成本高，莊先生認為要𧗾量長期和短期的損失，認為分拆長期利大於弊，應予考慮。
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