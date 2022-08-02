此外，今年上半年，公司持續研發，尤其是天際PaaS平台； 以及公司所實施的股權激勵計劃確認的以股份為基礎的補償開支約2.21億元；加上因國際及國內宏觀環境的疊加影響導致的匯率波動引起外匯虧損約人民幣1.16億元，導致業績受損。

明源雲預期，上半年經調整淨虧損將介乎於3.2億元至3.6億元，去年同期經調整淨利潤則為1.94億元。期內SaaS產品的收入將介乎6.6億元至6.8億元，按年增長20%至23%。公司預期SaaS產品收入佔上半年總營業收入的比例為約75%至77%，去年同期則為56.7%。

明源雲今日收報6.61港元，跌7.3%。

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