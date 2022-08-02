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內房風暴拖累 明源雲料上半年轉蝕最多5.8億人幣

明源雲（0909）發盈警，預期截至今年6月底止半年轉蝕5.4億至5.8億元（人民幣，下同），對比去年同期錄得盈利1.65億元。公司解釋，上半年業績倒退，主要受到2021年7月至今，中國住宅房地產經歷了多重負面因素的強烈衝擊，同時新型肺炎疫情在多地持續發生，對公司客戶在進行數字化建設投入決策時產生嚴重不利影響，決策及項目交付執行周期拉長，部分項目推遲開盤及停工等情況，不利公司的收入確認。

此外，今年上半年，公司持續研發，尤其是天際PaaS平台； 以及公司所實施的股權激勵計劃確認的以股份為基礎的補償開支約2.21億元；加上因國際及國內宏觀環境的疊加影響導致的匯率波動引起外匯虧損約人民幣1.16億元，導致業績受損。

明源雲預期，上半年經調整淨虧損將介乎於3.2億元至3.6億元，去年同期經調整淨利潤則為1.94億元。期內SaaS產品的收入將介乎6.6億元至6.8億元，按年增長20%至23%。公司預期SaaS產品收入佔上半年總營業收入的比例為約75%至77%，去年同期則為56.7%。

明源雲今日收報6.61港元，跌7.3%。

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