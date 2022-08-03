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中美緊張局勢升級 儲局重申穩物價 美股兩連跌 道指跌402點

美國眾議長佩洛西抵達台北並將會見台灣總統蔡英文，中國對此強烈譴責並宣布將環繞台島進行實彈軍演和試射飛彈。中美緊張局勢升級，加上多位聯儲局官員重申維持物價穩定是首要任務，利率市場定價顯示明年降息預測下調，避險情緒在市場中佔據上風。美股連跌兩日，道指曾跌最多1.25%，是7月14日後最大跌幅。美2年期10年期債息倒掛，曾擴至35.531基點，是2000年9月13日後最闊，收市仍達30.457基點。

舊金山聯儲行長Mary Daly稱，決策者距離戰勝通脹還很遠。芝加哥聯儲行長Charles Evans稱，9月加息50或75個基點是合理的。Evans的表態降低了聯儲局潛在鴿派轉變的可能性。

道瓊斯工業平均指數收跌402點，跌幅1.23%，報32396點。標普500指數收跌27點，跌幅0.67%，報4091點。納斯達克綜合指數收跌20點，或0.17%，報12348點。

Caterpillar 跌5.82%，報183.51美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累74點，而Salesforce升0.44%，報183.79元，貢獻道指5點。

科技股方面，蘋果收市報160.01元，跌0.92%，谷歌母公司Alphabet收市報115.13元，升0.23%，亞馬遜收市報134.16元，跌0.9%，Facebook收市報160.19元，升0.16%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.32%，報436點。德國DAX指數收跌0.23%，報13449點；法國CAC 40指數跌0.43%，報6409點；英國富時100指數收跌0.06%，報7409點。

 

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