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港股ADR升46點 夜期高水121點 美期亞股個別發展 阿里長建電能等業績

美股向下，港股ADR升46點或0.23%，報19735點，即月恒指夜期升213點，報19810點，夜期高水121點。

個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.64%，折合報296.9元；阿里巴巴（9988）升4.41%，折合報90.89元；美團（3690）升1.22%，折合報178.36元；匯控（0005）跌0.1%，折合報50.95元；建行（0939）跌0.67%，折合報4.87元。

道期現升0.089%；標期現跌0.05%；納期現跌0.21%。日股現升0.6%，韓股現升0.06%，澳股現跌0.93%。

VIX指數隔晚升4.77%或1.09點，報23.93點。美2年期10年期債息續倒掛，現報32.728基點。

紐油現跌0.76%或0.71美元，報93.7美元；布油現跌0.9%或0.91美元，報99.63美元；金價現跌0.2%或3.6美元，報1756.79美元；LME 銅期貨隔晚跌0.16%或13美元，報7806.5美元。美國10年期債息現跌0.53%或0.0146厘，報2.7337厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司公布業績，包括，阿里巴巴（9988）、長建（1038）、電能實業（0006）、TOM集團（2383）、汽車之家（2518）等。

國航（0753）擬配A股籌最多150億人幣，以引進22架飛機及補充流動資金。

中國再保險（1508）料上半年少賺最多五成，盈利或降至約20億人幣。

內房風暴拖累，明源雲（0909）料上半年轉蝕最多5.8億人幣。

中策集團（0235）料半年虧損收窄至不多於1.2億元。

匯控（0005）：港業務需求來自全球，分拆損港盈利能力。

長江生命科技（0775）上半年少賺35％至6512萬元，不派中期息。

閩港控股（0181）發盈警，料中期轉蝕300萬。

廖創興企業（0194）發盈警，料上半年純利跌最多逾5成。

利福中國（2136）半年少賺83.5%，不派中期息。

 

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