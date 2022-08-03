恒指今早高開176點或0.9%，報19865點，大市成交金額17億元；國指今早高開74點或1.12%，報6777點。恒生科技指數開市報4269點，升1.81%。
藍籌股成交金額14.1億元，佔大市成交82.94%；科指成份股成交金額11.52億元，佔大市成交67.76%；國指成份股成交金額10.52億元，佔大市成交61.88%。
友邦（1299）、建行（0939）、工行（1398）拖累大市。阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、美團（3690）貢獻恒指較多。
藍籌45隻升，11隻下跌，13隻無升跌。阿里巴巴（9988）升4.37%，報90.85元，是升幅最大的藍籌，恒安（1044）跌1.75%，報36.5元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股24隻升，3隻下跌，3隻無升跌。升幅最大的是萬國數據（9698）開市報27.95元，升7.71%；跌幅最大的是金山軟件（3888）開市報24.5元，跌1.61%。
恒指續低於10天線(20382.26點)，重上保力加通道底(19721點)。科指10天線(4451.89點)向下逼近100天線(4425.05點)，指數續低於100天線及重上保力加通道底(4236點之上)。
多間公司公布業績，績前表現如下，阿里巴巴（9988）開市報90.85元，升4.37%。長建（1038）開市報48.6元，跌0.1%。電能實業（0006）開市報51.2元，升0.2%。TOM集團（2383）無成交，報0.71元。汽車之家（2518）無成交，報65.75元。
國航（0753）擬配A股籌最多150億人幣，以引進22架飛機及補充流動資金。開市報6.16元，無升跌。
中國再保險（1508）料上半年少賺最多五成，盈利或降至約20億人幣。平上市低位0.61元，開市報0.61元，無升跌。
內房風暴拖累，明源雲（0909）料上半年轉蝕最多5.8億人幣。開市報6.58元，跌0.45%。
中策集團（0235）料半年虧損收窄至不多於1.2億元。開市報0.03元，無升跌。
匯控（0005）：港業務需求來自全球，分拆損港盈利能力。開市報51.45元，升0.88%。
長江生命科技（0775）上半年少賺35％至6512萬元，不派中期息。開市報0.77元，無升跌。
閩港控股（0181）發盈警，料中期轉蝕300萬。無成交，報0.187元。
廖創興企業（0194）發盈警，料上半年純利跌最多逾5成。無成交，報7.01元。
利福中國（2136）半年少賺83.5%，不派中期息。無成交，報0.75元。
破頂股包括，利寶閣（1869）創52周高，見0.43元，開市報0.43元，升2.38%。
3隻股份創上市新低，包括安能物流（9956）低見3.65元，開市報3.65元，跌2.41%；瑞爾集團（6639）低見9.02元，開市報9.02元，跌6.91%；弘陽地產（1996）低見1.26元，開市報1.26元，跌5.97%。
3隻股份創52周低，包括易緯集團（3893）低見0.051元，開市報0.051元，跌1.92%；；嘉里建設（0683）低見18.5元，開市報18.5元，跌0.86%。
異動股
上升異動股，包括，知乎（2390）開市報20.5元，升12.64%；萬國數據（9698）開市報27.95元，升7.71%；赤子城科技（9911）開市報2.34元，升6.36%；貝殼（2423）開市報36.95元，升5.42%；友和（2347）開市報1.77元，升5.36%；三葉草生物（2197）開市報2.95元，升4.61%；阿里巴巴（9988）開市報90.85元，升4.37%。
下跌異動股，包括，瑞爾集團（6639）創上市新低，見9.02元，開市報9.02元，跌6.91%；弘陽地產（1996）創上市新低，見1.26元，開市報1.26元，跌5.97%；翰森製藥（3692）開市報14.36元，跌4.9%；信陽毛尖（0362）開市報0.025元，跌3.85%；諾輝健康（6606）開市報22.15元，跌3.06%；壹賬通金融科技（6638）開市報3.3元，跌2.94%；L'OCCITANE（0973）開市報26.05元，跌2.8%；合景泰富（1813）開市報1.51元，跌2.58%；敏實集團（0425）開市報21元，跌2.55%；康諾亞（2162）開市報28.85元，跌2.53%；遠東宏信（3360）開市報6.16元，跌2.53%。
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