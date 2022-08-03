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香港7月PMI連續4個月擴張 人手縮減因員工自願離職 非公司主導

標普全球公布，香港7月PMI連續4個月擴張，由上月的52.4降至52.3，增長率較上月放緩。數據反映後疫情時期對企業新接訂單和增產有利，因此整體經濟持續改善。

標普全球市場財智經濟學家Laura Denman表示，「數據顯示，訂單需求與業務營運的增長惠及整體行業，香港特區私營經濟於7月持續好轉。就業水平重現跌幅，乃7月PMI最為消極的一環，但有趣的是，人手縮減由員工自願離職所觸發，而非由公司主導。企業匯報，為挽留和吸納人才，公司不惜調整薪酬，但仍難以物色合適人選。倘員工短缺的問題持續，則可能拖慢香港特區私營經濟復蘇的步伐」。

不過，企業匯報員工短缺，且不乏自願離職者，促使就業人數重現跌幅，而為挽留及吸納人才，公司調升僱員薪酬，帶動了7月的員工成本向上。業者同時指出，採購成本因運輸和原材料價格上漲而飈升，這從產出價格通脹可見。通脹壓力雖未紓緩，但私營企業對業務前景已重燃樂觀。

7月份數據顯示，由於需求轉佳，企業連續第四個月增產。至於新接訂單，則受惠於疫情趨穩、防控政策放寬，因此連升4月，情況與產出相符。

為應付目前及預期的訂單需求，私營企業擴充採購與庫存水平。數據更顯示，由於訂單增長，積壓工作量繼續遞升。

綜觀出口數字，銷往海外與中國內地的訂單量分別第二及第十四個月萎縮。調查資料透露，疫情繼續衝擊內地需求。

即便產出與訂單量齊升，但香港特區私營企業的就業水平卻重現跌幅，受訪業者就此表示，公司有員工自動請辭、人手不足等現象。

在疫情干擾、船期延誤的情況下，供應商表現連續15個月倒退。

價格方面，整體投入成本於7月已連升22個月，有關升幅由採購價格與員工成本兩者帶動。業者普遍指出，原材料及運輸成本上揚，推高了採購價格；而公司為保持員工陣容，也調整了僱員的薪酬。企業匯報，銷售價格已連續5月累升，顯示投入成本出現通脹，但有關升幅屬目前擴張期內最小。

展望未來一年，香港特區私營企業於7月由看淡轉為樂觀。綜合而言，業者普遍期望疫情紓緩、中國內地放寬防疫限制後，經濟得以持續復蘇，因此看好前景。

 

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