此前公佈的7月財新中國製造業PMI下降1.3個百分點至50.4，仍位於擴張區間，製造業PMI降幅大於服務業PMI升幅，拖累財新中國綜合PMI降至54.0，較6月回落1.3個百分點，顯示中國企業生產經營活動擴張速度放緩。

7月服務業供給和需求繼續回暖，經營活動指數和新訂單指數均在擴張區間小幅上升，分別升至近15個月來和近9個月來最高。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，7月疫情形勢的向好和管控措施的放鬆，助力經濟景氣度持續恢復。此前受疫情影響更大的服務業恢復勢頭較製造業更為強勁。供給和需求持續改善，供強需弱格局維持；就業市場收縮明顯；企業成本端價格穩中有升，收費端價格平穩，企業盈利面臨挑戰；市場樂觀情緒維持，但對經濟和疫情前景亦有擔憂。

他稱，第二季度主要宏觀經濟指標顯示，此輪疫情對經濟的短期衝擊已逐步消退，三季度將是經濟修復的重要窗口期。 7月製造業和服務業景氣度連續第二個月改善，但恢復基礎尚不牢固。中央已經明確不會出台超大規模刺激措施，加快現有政策落地見效是更為務實的選擇。此外，就業市場持續承壓，低收入群體經濟狀況持續惡化，加大穩就業力度、提高補助發放和臨時救助水平，應是施策重點。

其他報道

滬深兩市三大指數高開 人行零投放零回籠

恒指高開176點 科指升1.8% 齊重返保力加通道 阿里升4.3%

佩洛西訪台｜中國海關：暫停台灣柑橘類水果和冰鮮白帶魚、凍竹莢魚輸入大陸

港股ADR升46點 夜期高水121點 美期亞股個別發展 阿里長建電能等業績

佩洛西訪台｜寧德時代推遲發布北美建廠公告

佩洛西訪台｜內地商務部：暫停天然砂對台灣地區出口

中美緊張局勢升級 儲局重申穩物價 美股兩連跌 道指跌402點

金管局沽出1.67億美元 銀行體系總結餘降至1434億港元