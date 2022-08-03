星島日報引述消息指，特首李家超及其團隊將在周三舉行會議，討論放寬入境檢疫時間；衛生官員或將在會議上提交最近收集的酒店檢疫人士核酸檢測數據，以協助李家超決定採用「5+2」還是「4+3」方案；而創新科技及工業局亦會交代最新「安心出行」應用程式的試行情況。
報道指，李家超今日將會召開由他監督的「應對疫情指導及協調組」，進一步討論放寬入境檢疫時間及「紅黃碼」應用問題。
報道指，港府高層多次透露，有意配合「紅黃碼」放寬入境檢疫時間，減少海外人士來港的不便，由現在的七日酒店檢疫減至五日或四日，餘下的兩天或三天則用「黃碼」取代。「黃碼」會透過「安心出行」中的「疫苗通行證」二維碼顯現，持有黃碼的人士，將不能進入酒吧食肆等「除口罩」場所，但不會限制其他活動。不過，究竟入境檢疫會放寬至「5+2」還是「4+3」，政府則仍未決定。今天「應對疫情指導及協調組」再次就此進行討論，但消息人士表示，未能保證今日會議必有決定。
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