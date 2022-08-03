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港元拆息普遍向上 1個月HIBOR終止3連跌

港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR終止3連跌，升1.73點子至1.30512%。對上一次終止3連跌是7月14日，當日拆息報0.74905%。

港元現報7.8499元升值1點子，曾貶值最多1點子，報7.8501元，亦曾升值最多3點子，報7.8497元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升5.78點子至0.9922%；1星期HIBOR升0.84點子至1.06441%；2星期HIBOR升2.65點子至1.13732%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.64點子至2.20696%；6個月期HIBOR升0.71點子至2.90768%；12個月期HIBOR跌1.58點子至3.50542%。

美元指數現報106.198貶值0.043點或0.04%。

美元1個月期LIBOR報2.36686%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-1.0617%，終止連續3日擴闊，利差是2022年8月01日後最高，當日差距為-1.0472%

對上一次終止連續3日擴闊，是2022年7月22日，當日利差報-1.2409%。

 

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