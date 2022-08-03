港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR終止3連跌，升1.73點子至1.30512%。對上一次終止3連跌是7月14日，當日拆息報0.74905%。
港元現報7.8499元升值1點子，曾貶值最多1點子，報7.8501元，亦曾升值最多3點子，報7.8497元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR升5.78點子至0.9922%；1星期HIBOR升0.84點子至1.06441%；2星期HIBOR升2.65點子至1.13732%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.64點子至2.20696%；6個月期HIBOR升0.71點子至2.90768%；12個月期HIBOR跌1.58點子至3.50542%。
美元指數現報106.198貶值0.043點或0.04%。
美元1個月期LIBOR報2.36686%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-1.0617%，終止連續3日擴闊，利差是2022年8月01日後最高，當日差距為-1.0472%
對上一次終止連續3日擴闊，是2022年7月22日，當日利差報-1.2409%。
其他報道
佩洛西訪台｜傳佩洛西會晤台積電劉德音討論美晶片法案 台積電不回應
7月財新中國服務業PMI升至55.5 勝預期 去年5月以來最高
恒指高開176點 科指升1.8% 齊重返保力加通道 阿里升4.3%
佩洛西訪台｜中國海關：暫停台灣柑橘類水果和冰鮮白帶魚、凍竹莢魚輸入大陸
港股ADR升46點 夜期高水121點 美期亞股個別發展 阿里長建電能等業績
中美緊張局勢升級 儲局重申穩物價 美股兩連跌 道指跌402點