由即日起，歐化傢俬客戶於門市內以電子貨幣消費滿指定金額，即可獲享消費券折上折優惠，消費滿2.5萬元即減800元；消費滿5萬元，即減1,800元。消費券優惠適用現時「SUMMER SALE」一般減價貨品，變相盡享雙重優惠。

歐化傢俬正進行「SUMMER SALE」優惠，大量歐洲傢俬以現貨登場，精選貨品低至5折，並有指定門市獨家優惠。

除接受AlipayHK、WeChat Pay HK及八達通消費券付款外，歐化傢俬已新增BoC Pay及PayMe消費券付款。

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