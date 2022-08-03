美國眾議長佩洛西抵達台北並會見台灣總統蔡英文，未見兩軍交火，市場恐慌情緒降，港恐慌指數(VHSI)大跌7.5%，跌至26.8；美期、亞股向上，恒指今早高開176點，曾升最多232點，一度收窄至僅升1點，半日高低波幅232點。
恒指半日升120點或0.61%，報19809點，大市成交金額546億元；國指升53點或0.8%，報6755點。恒生科技指數收報4288點，升2.25%。
藍籌股成交金額215.93億元，佔大市成交39.54%；科指成份股成交金額143.56億元，佔大市成交26.29%；國指成份股成交金額196.18億元，佔大市成交35.93%。
建行（0939）、匯控（0005）、工行（1398）拖累大市。阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、美團（3690）貢獻恒指較多。
藍籌35隻升，30隻下跌，4隻無升跌。中芯（0981）升8.62%，收報16.88元，是升幅最大的藍籌，中升（0881）跌7.36%，收報40.3元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股27隻升，3隻下跌。升幅最大的是萬國數據（9698）收報28.2元，升8.67%；跌幅最大的是小鵬（9868）收報90.85元，跌1.73%。
恒指續低於10天線(20376.64點)，但重回保力加通道底(19708點)之上。科指10天線(4453.77點)向下逼近100天線(4425.24點)，指數續低於100天線，同時亦重回保力加通道底(4238點)之上。
北水南下合計淨流入11.68億元，較上日減少48.94%，連續第3日流入，累計流入67.72億元，對上一次連續3日淨流入是7月21日。南水北上合計淨流入18.52億元人民幣，終止連續1日流出。
歐化（1711） 推消費券優惠 折上折最高可減1800元。收報0.191元，跌1.55%。
美國據報擬禁止中國獲取先進晶片設計軟件。中芯國際（0981）收報16.88元，升8.62%。華虹半導體（1347）收報23.65元，升4.65%。
多間公司公布業績，績前表現如下，阿里巴巴（9988）收報90.45元，升3.91%。長建（1038）收報48.7元，升0.1%。電能實業（0006）收報50.9元，跌0.39%。TOM集團（2383）收報0.71元，無升跌。汽車之家（2518）收報70.6元，升7.38%。
國航（0753）擬配A股籌最多150億人幣，以引進22架飛機及補充流動資金。收報6.21元，升0.81%。
中國再保險（1508）料上半年少賺最多五成，盈利或降至約20億人幣。創上市新低，見0.57元，收報0.58元，跌4.92%。
內房風暴拖累，明源雲（0909）料上半年轉蝕最多5.8億人幣。創上市新低，見6.54元，收報6.69元，升1.21%。
中策集團（0235）料半年虧損收窄至不多於1.2億元。收報0.03元，無升跌。
匯控（0005）：港業務需求來自全球，分拆損港盈利能力。收報50.9元，跌0.2%。
長江生命科技（0775）上半年少賺35％至6512萬元，不派中期息。收報0.76元，跌1.3%。
閩港控股（0181）發盈警，料中期轉蝕300萬。收報0.187元，無升跌。
廖創興企業（0194）發盈警，料上半年純利跌最多逾5成。收報7.01元，無升跌。
利福中國（2136）半年少賺83.5%，不派中期息。收報0.75元，無升跌。
破頂股包括，利寶閣（1869）創52周高，見0.43元，收報0.345元，跌17.86%。
25隻股份創上市新低，其中十隻包括，雅生活服務（3319）低見7.96元，收報8.23元，跌0.84%；世茂服務（0873）低見2.22元，收報2.28元，跌3.39%；合景悠活（3913）低見1.39元，收報1.41元，跌2.76%；富力（2777）低見1.63元，收報1.66元，跌2.35%；美的置業（3990）低見8.46元，收報8.47元，跌3.31%；招商證券（6099）低見6.94元，收報6.97元，跌0.71%；國泰君安（2611）低見9.06元，收報9.1元，跌0.55%；澳洲成峰高教（1752）低見0.067元，收報0.072元，跌1.37%；聖諾醫藥（2257）低見60.85元，收報65.8元，跌1.79%；新華保險（1336）低見17.82元，收報17.88元，跌0.78%。
58隻股份創52周低，其中十隻包括，合景泰富（1813）低見1.44元，收報1.47元，跌5.16%；雅居樂（3383）低見2.35元，收報2.39元，跌2.05%；金茂（0817）低見1.7元，收報1.72元，跌0.58%；信德（0242）低見1.36元，收報1.37元，跌1.44%；中華煤氣（0003）低見8.07元，收報8.09元，無升跌；天倫燃氣（1600）低見3.69元，收報3.71元，跌2.88%；新天綠色能源（0956）低見3.44元，收報3.5元，跌0.57%；粵海投資（0270）低見7.4元，收報7.41元，跌1.07%；康達環保（6136）低見0.63元，收報0.63元，無升跌；中國中藥（0570）低見3.13元，收報3.15元，跌3.67%。
異動股
上升異動股，包括，巨濤海洋石油（3303）收報0.56元，升21.74%；固生堂（2273）收報46.35元，升16.46%；新世紀醫療（1518）收報0.93元，升13.41%；光啟科學（0439）收報0.144元，升10.77%；先施公司（0244）收報0.32元，升10.34%；瑞慈醫療（1526）收報0.78元，升9.86%；成實外教育（1565）收報0.186元，升8.77%；萬國數據（9698）收報28.2元，升8.67%；中芯國際（0981）收報16.88元，升8.62%。
下跌異動股，包括，利寶閣（1869）創52周高，見0.43元，收報0.345元，跌17.86%；中國新城鎮（1278）收報0.066元，跌10.81%；聯眾（6899）收報0.25元，跌7.41%；中升（0881）見52周低39.9元，收報40.3元，跌7.36%；都市麗人（2298）創上市新低，見0.26元，收報0.265元，跌7.02%；德視佳（1846）收報5.37元，跌6.61%；南戈壁（1878）收報1.15元，跌6.5%；銀城國際（1902）收報2.72元，跌6.21%；榮萬家（2146）平上市低位2.23元，收報2.23元，跌5.91%；A8新媒體（0800）收報0.335元，跌5.63%。
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