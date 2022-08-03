美國眾議長佩洛西抵達台北並會見台灣總統蔡英文，未見兩軍交火，市場恐慌情緒降，港恐慌指數(VHSI)大跌7.5%，跌至26.8；美期、亞股向上，恒指今早高開176點，曾升最多232點，一度收窄至僅升1點，半日高低波幅232點。