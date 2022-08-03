當中有約621萬名市民會在第二階段獲分期發放5,000元消費券，他們包括：在今年四月已獲發第一階段消費券，並符合第二階段相關資格準則的現有登記人，以及透過不同優才、專業人士及企業家入境計劃等來港居住，以及來港升學的合資格新登記人。這些人士將於8月7日獲發的第一期消費券額為2,000元。

至於約15萬名符合有關資格準則的新登記香港永久性居民或新來港人士，他們會分期獲發10,000元消費券，在8月7日獲發的第一期券額為3,000元。

政府已透過特定電話號碼（6059 1120），向按6月13日公布的資格準則完成審核的登記人發出審核結果短訊通知。發言人特別提醒市民查看短訊，市民亦可透過熱線18 5000的語音系統，查詢其資格審核結果和將獲發的券額。

被通知為不符合計劃資格準則的登記人，如有異議，可在收到相關短訊通知後14天內以書面提出覆檢申請，詳情可瀏覧計劃網站。

截至八月一日，秘書處共收到約15.8萬宗覆檢申請（剔除了重覆申請），這些申請主要來自早前曾以「永久性地離開香港」為由作出法定聲明以提早提取強制性公積金或職業退休計劃下利益的市民。當中約10.4萬宗申請覆檢成功，有關登記人資格獲核實並已獲發相關短訊通知，這些人士會同於8月7日獲發放消費券。至於其餘覆檢個案，秘書處仍在處理，包括查核申請人提交的資料，或待申請人提交進一步資料後再作處理。秘書處會致力在收到申請後六星期內以短訊通知覆檢結果，其中覆檢成功的登記人最快可於8月16日收取第一期消費券。

其他報道

歐化推消費券優惠 折上折最高可減1800元

港元拆息普遍向上 1個月HIBOR終止3連跌

據報港府今日將開會 討論放寬入境檢疫時間

美國據報擬禁止中國獲取先進晶片設計軟件

佩洛西訪台｜傳佩洛西會晤台積電劉德音討論美晶片法案 台積電不回應

Robinhood據報再裁員23%

7月財新中國服務業PMI升至55.5 勝預期 去年5月以來最高

滬深兩市三大指數高開 人行零投放零回籠

恒指高開176點 科指升1.8% 齊重返保力加通道 阿里升4.3%

佩洛西訪台｜中國海關：暫停台灣柑橘類水果和冰鮮白帶魚、凍竹莢魚輸入大陸

港股ADR升46點 夜期高水121點 美期亞股個別發展 阿里長建電能等業績