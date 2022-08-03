報道指，美國特拉華州衡平法院的文件顯示，Twitter過去兩日發出多張民事傳票，對象包括摩根士丹利等多間跨國銀行、收購交易的共同投資者Brookfield Asset Management Inc.以及馬斯克的顧問，以取得與交易有關的文件及通訊記錄。

早前馬斯克為了減少自己收購Twitter時的現金支出，曾經與一些財團進行融資談判，但由於收購存變數，這些融資計劃已經暫停。Twitter早前正式起訴馬斯克，期望強制他完成價值440億美元（約3432億港元）的收購交易。報道引述法律專家稱，在融資失敗的情況下，如果能證明失敗的原因並非出於馬斯克身上，法院不能命令馬斯克完成收購交易，因此Twitter正嘗試證明馬斯克曾故意破壞融資計劃。

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