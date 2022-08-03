moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

Twitter調查馬斯克毀約動機 據報已向大摩等多間銀行發傳票

路透社報道，Twitter（美：TWTR）懷疑馬斯克一直密謀令收購Twitter的交易告吹，因此正嘗試尋找證據，證明馬斯克曾破壞融資計劃，以及調查他終止收購的動機。

報道指，美國特拉華州衡平法院的文件顯示，Twitter過去兩日發出多張民事傳票，對象包括摩根士丹利等多間跨國銀行、收購交易的共同投資者Brookfield Asset Management Inc.以及馬斯克的顧問，以取得與交易有關的文件及通訊記錄。

早前馬斯克為了減少自己收購Twitter時的現金支出，曾經與一些財團進行融資談判，但由於收購存變數，這些融資計劃已經暫停。Twitter早前正式起訴馬斯克，期望強制他完成價值440億美元（約3432億港元）的收購交易。報道引述法律專家稱，在融資失敗的情況下，如果能證明失敗的原因並非出於馬斯克身上，法院不能命令馬斯克完成收購交易，因此Twitter正嘗試證明馬斯克曾故意破壞融資計劃。

 

其他報道

滬深三大指數半日個別發展 滬指升0.4%

歐化推消費券優惠 折上折最高可減1800元

港元拆息普遍向上 1個月HIBOR終止3連跌

據報港府今日將開會 討論放寬入境檢疫時間

美國據報擬禁止中國獲取先進晶片設計軟件

佩洛西訪台｜傳佩洛西會晤台積電劉德音討論美晶片法案 台積電不回應

Robinhood據報再裁員23%

7月財新中國服務業PMI升至55.5 勝預期 去年5月以來最高

滬深兩市三大指數高開 人行零投放零回籠

恒指高開176點 科指升1.8% 齊重返保力加通道 阿里升4.3%

佩洛西訪台｜中國海關：暫停台灣柑橘類水果和冰鮮白帶魚、凍竹莢魚輸入大陸

港股ADR升46點 夜期高水121點 美期亞股個別發展 阿里長建電能等業績

佩洛西訪台｜寧德時代推遲發布北美建廠公告

佩洛西訪台｜內地商務部：暫停天然砂對台灣地區出口

中美緊張局勢升級 儲局重申穩物價 美股兩連跌 道指跌402點

金管局沽出1.67億美元 銀行體系總結餘降至1434億港元