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恐慌情緒降 港元再觸7.85 恒指升幅收窄收市升77點 騰訊重上300元關

美國眾議長佩洛西昨晚安全到達台北，中美台未有交火，市場恐慌情緒下降，美VIX恐慌指數跌0.75%、港VHSI恐慌指數更曾跌9.9%，目前仍跌6.97%，美期歐股亞股普遍向上。市場仍關注美經濟前景，隔晚聯儲局官員言論後，美2年期10年期債息倒掛情況至今仍保持超過30基點，港元續偏弱，午後再度觸及7.8501，港股升幅亦同步收窄，金管局或已於香港時段再度沽美元。港股方面，內需內房續弱，科技股個別發展，騰訊（0700）重上300元關。三大指數雖向上，但齊齊連續第2日陰燭。

恒指今早高開176點，高位升232點，午後曾倒跌3點，全日高低波幅輕微擴大至236點。

恒指收市升77點或0.4%，報19767點，大市成交金額955億元，較上日減少19.11%，是7月28日901.91億元成交後最少；國指升34點或0.52%，報6736點。恒生科技指數收報4246點，升1.24%。

藍籌股成交金額418.63億元，佔大市成交43.83%；科指成份股成交金額259.83億元，佔大市成交27.2%；國指成份股成交金額371.29億元，佔大市成交38.87%。

建行（0939）、友邦（1299）、工行（1398）拖累大市。阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、美團（3690）貢獻恒指較多。

藍籌26隻升，37隻下跌，6隻無升跌。信義玻璃（0868）升4.4%，收報15.18元，是升幅最大的藍籌，中升（0881）跌4.71%，收報41.45元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股19隻升，11隻下跌。升幅最大的是萬國數據（9698）收報27.8元，升7.13%；跌幅最大的是聯想（0992）見52周低6.86元，收報6.9元，跌1.85%。

恒指續低於10天線(20372.4點)，指數重返保力加通道底(19703.11點)之上。科指10天線(4449.52點)向下逼近100天線(4424.81點)，指數續低於100天線，及重返保力加通道底(4233.19點)之上。

北水南下合計淨流入7.19億元，較上日減少68.57%，連續第3日流入，累計流入63.23億元，對上一次連續3日淨流入是7月21日。南水北上合計淨流出10.49億元人民幣，較上日減少54.6%，連續第2日流出，累計流出33.61億元。

歐化（1711） 推消費券優惠 折上折最高可減1800元。收報0.191元，跌1.55%。

美國據報擬禁止中國獲取先進晶片設計軟件。中芯國際（0981）收報16.18元，升4.12%。華虹半導體（1347）收報23.2元，升2.65%。

多間公司公布業績，績前表現如下，阿里巴巴（9988）收報90.35元，升3.79%。長建（1038）收報48.7元，升0.1%。電能實業（0006）收報50.65元，跌0.88%。TOM集團（2383）收報0.75元，升5.63%。汽車之家（2518）收報70.6元，升7.38%。

國航（0753）擬配A股籌最多150億人幣，以引進22架飛機及補充流動資金。收報6.21元，升0.81%。

中國再保險（1508）料上半年少賺最多五成，盈利或降至約20億人幣。創上市新低，見0.57元，收報0.57元，跌6.56%。

內房風暴拖累，明源雲（0909）料上半年轉蝕最多5.8億人幣。創上市新低，見6.52元，收報6.54元，跌1.06%。

中策集團（0235）料半年虧損收窄至不多於1.2億元。收報0.031元，升3.33%。

匯控（0005）：港業務需求來自全球，分拆損港盈利能力。收報51元，無升跌。

長江生命科技（0775）上半年少賺35％至6512萬元，不派中期息。收報0.76元，跌1.3%。

閩港控股（0181）發盈警，料中期轉蝕300萬。收報0.187元，無升跌。

廖創興企業（0194）發盈警，料上半年純利跌最多逾5成。見52周低6.95元，收報6.95元，跌0.86%。

利福中國（2136）半年少賺83.5%，不派中期息。收報0.77元，升2.67%。

破頂股表現

破頂股包括，利寶閣（1869）創52周高，見0.43元，收報0.345元，跌17.86%。

破底股方面

30隻股份創上市新低，其中十隻包括，雅生活服務（3319）低見7.96元，收報8.23元，跌0.84%；世茂服務（0873）低見2.22元，收報2.28元，跌3.39%；合景悠活（3913）低見1.39元，收報1.41元，跌2.76%；富力（2777）低見1.63元，收報1.66元，跌2.35%；美的置業（3990）低見8.46元，收報8.47元，跌3.31%；招商證券（6099）低見6.94元，收報6.97元，跌0.71%；國泰君安（2611）低見9.06元，收報9.1元，跌0.55%；澳洲成峰高教（1752）低見0.067元，收報0.072元，跌1.37%；聖諾醫藥（2257）低見60.85元，收報65.8元，跌1.79%；網上車市（1490）低見0.365元，收報0.37元，跌8.64%。

82隻股份創52周低，其中十隻包括，合景泰富（1813）低見1.44元，收報1.47元，跌5.16%；雅居樂（3383）低見2.35元，收報2.39元，跌2.05%；金茂（0817）低見1.7元，收報1.72元，跌0.58%；信德（0242）低見1.36元，收報1.37元，跌1.44%；中華煤氣（0003）低見8.07元，收報8.08元，跌0.12%；天倫燃氣（1600）低見3.69元，收報3.71元，跌2.88%；新天綠色能源（0956）低見3.44元，收報3.5元，跌0.57%；粵海投資（0270）低見7.4元，收報7.41元，跌1.07%；康達環保（6136）低見0.63元，收報0.63元，無升跌；中國中藥（0570）低見3.13元，收報3.15元，跌3.67%。

異動股

上升異動股，包括，順騰（0932）收報0.187元，升24.67%；巨濤海洋石油（3303）收報0.55元，升19.57%；保集健康（1246）收報0.148元，升13.85%；新世紀醫療（1518）收報0.93元，升13.41%；固生堂（2273）收報44.8元，升12.56%；光啟科學（0439）收報0.144元，升10.77%；瑞慈醫療（1526）收報0.78元，升9.86%；威華達（0622）見52周低0.35元，收報0.41元，升9.33%；成實外教育（1565）收報0.186元，升8.77%；知乎（2390）收報19.78元，升8.68%；先施公司（0244）收報0.315元，升8.62%。

下跌異動股，包括，利寶閣（1869）創52周高，見0.43元，收報0.345元，跌17.86%；中國新城鎮（1278）收報0.066元，跌10.81%；香港航天科技（1725）見52周低8.36元，收報8.36元，跌9.23%；都市麗人（2298）創上市新低，見0.255元，收報0.26元，跌8.77%；網上車市（1490）創上市新低，見0.365元，收報0.37元，跌8.64%；聯眾（6899）收報0.25元，跌7.41%；瑞爾集團（6639）創上市新低，見9.02元，收報9.03元，跌6.81%；海倫司（9869）收報13元，跌6.61%；中國再保險（1508）創上市新低，見0.57元，收報0.57元，跌6.56%；中泛控股（0715）收報0.044元，跌6.38%。

 

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