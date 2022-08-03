長建（1038）公布，中期純利增46%至44.09億元，主因英國業務於去年同期受到非現金遞延稅項相關支出之負面影響。上半年，集團於不同市場及各業務範疇之經營溢利以當地貨幣計算錄得6%增長。來自營運的現金流為42億元，與去年同期所刷新之紀錄相若。派中期息0.7元。
期內，來自電能實業（0006）溢利貢獻為10.3億，按年升14%；英國業務貢獻16.79億，升219%，主要由於一筆非現金遞延稅項相關支出於去年同期入賬、與通脹掛鈎之調整機制，惠及受規管資產基礎。
澳洲基建業務溢利貢獻為10.04億元，按年升9%；歐洲大陸基建業務溢利貢獻為4.29億跌3%；加拿大基建業務溢利貢獻為3.06億，升23%；新西蘭基建業務溢利貢獻為7600萬元，按年跌16%；香港及中國內地業務溢利貢獻為1.17億，跌47%，收費道路交通流量低迷，以及水泥業務表現疲弱。
主席李澤鉅預期，環球經濟持續反覆及充斥不明朗因素，當中通脹壓力及地緣政治緊張局勢帶來重大挑戰。集團旗下受規管業務之收益及資產基礎能抵禦通脹。於通脹高企環境下，實質受規管回報率在適當調整後得到保障。
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