期內，來自電能實業（0006）溢利貢獻為10.3億，按年升14%；英國業務貢獻16.79億，升219%，主要由於一筆非現金遞延稅項相關支出於去年同期入賬、與通脹掛鈎之調整機制，惠及受規管資產基礎。

澳洲基建業務溢利貢獻為10.04億元，按年升9%；歐洲大陸基建業務溢利貢獻為4.29億跌3%；加拿大基建業務溢利貢獻為3.06億，升23%；新西蘭基建業務溢利貢獻為7600萬元，按年跌16%；香港及中國內地業務溢利貢獻為1.17億，跌47%，收費道路交通流量低迷，以及水泥業務表現疲弱。

主席李澤鉅預期，環球經濟持續反覆及充斥不明朗因素，當中通脹壓力及地緣政治緊張局勢帶來重大挑戰。集團旗下受規管業務之收益及資產基礎能抵禦通脹。於通脹高企環境下，實質受規管回報率在適當調整後得到保障。

長建收報48.7元，升0.1%。

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