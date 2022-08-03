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電能實業中期多賺14.4% 息78仙

電能實業（0006）公布，截至今年6月底止中期業績，受惠去年英國業務錄得遞延稅項的非現金調整，錄得純利28.71億元，按年增長14.43%；每股盈利1.35元；派中期股息78仙，與去年同期相若。期內，收入按年減少2.76%至5.98億元。

上半年集團香港業務，旗下港燈電力投資之溢利貢獻錄得2.98億元，按年增長1.36%，由於第5波疫情爆發導致經濟放緩，加上天氣較為温和，集團旗下營運公司港燈的售電量按年同期減少6.8%。英國的營運公司錄得14.33億元的溢利貢獻，按年增長27.72%；澳洲業務表現維持穩定，為集團帶來6.71億元的溢利貢獻，增長6.57%。

截至6月底，銀行存款及現金40.94億元，按年減少11.19%；淨現金水平7.38億元，減少37.3%。

集團表示，儘管面對疫情下種種限制，港燈第2台新建的380兆瓦燃氣聯合循環發電機組順利投產，實現 「由煤轉氣」的重要里程碑，同時第3台新燃氣發電機組的工程亦取得進展，項目將於2023年投產。 新的海上液化天然氣接收站建設工程繼續進行，預計在2023年上半年投入 商業運作。港燈亦已為超過25%客戶完成安裝智能電表及相關基礎設備。

此外，港燈將提升可再生能源發電能力，以支持香港達至淨零排放目標，公司正重新研究興建約有150兆瓦發電容量的離岸風力發電場，有關的技術可行性研究亦正進行。另外，再有約 50個港燈客戶新建的可再生 源電力系統，透過上網電價計劃，接入港燈電網。

在英國，NGN及 WWU合作推行「氫氣村」 試驗計劃，在2025年之前將多達2000座建築物的供暖燃料，從天然氣轉為百份百氫氣。在澳洲，MG與AGN合作進行多個氫能項目。隨着南澳洲省氫氣園區一年來成功運作，集團已獲准在Murray Valley興建一個更大型氫氣園區及取得相關資金。

主席霍建寧表示，在通脹壓力和地緣政治緊張的陰霾下，環球經濟仍繼續波動，前景亦難以預測。集團旗下海外受規管業務的收入和資產基礎均與通脹掛鈎，因此回報和資產價值均有所提升。集團繼續在全球各地物色符合集團所訂標準的投資機遇，作出審慎投資。

電能實業今日收報50.65元，跌0.88%。

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