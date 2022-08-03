集團解釋，由於環球金融市場大幅波動，其投資持作買賣用途證券的公平值變動於期內帶來1.9億的損失，去年同期則錄得990萬收益；疫情爆發對其香港物業的出租率和租金收入持續構成壓力，令物業投資收入按年跌8.76%至2.19億；百貨業務亦因政府實施社交距離措施令顧客流量大減，虧損按年擴大1.3倍至1920萬。

永安國際今日收報16.9元，無升跌。

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