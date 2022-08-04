美國ISM服務業指數意外升至三個月高點，超過經濟學家最樂觀預期，美股見一周最大升幅，納指更見5月5日後新高及連續第6日陽燭。但另一方面，聯儲局官員重申抗通脹決心，利率期貨顯示9月加息75基點可能性約五成。美2年期10年期債息續倒掛，並擴闊至低見37.842基點，是2000年9月8日38基點後最闊。VIX指數隔晚跌8.27%或1.98點，報21.95點。