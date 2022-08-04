美國ISM服務業指數意外升至三個月高點，超過經濟學家最樂觀預期，美股見一周最大升幅，納指更見5月5日後新高及連續第6日陽燭。但另一方面，聯儲局官員重申抗通脹決心，利率期貨顯示9月加息75基點可能性約五成。美2年期10年期債息續倒掛，並擴闊至低見37.842基點，是2000年9月8日38基點後最闊。VIX指數隔晚跌8.27%或1.98點，報21.95點。
道瓊斯工業平均指數收漲416點，升幅1.29%，報32812點。標普500指數收漲63點，升幅1.57%，報4155點。納斯達克綜合指數收漲319點，或2.59%，報12668點。
微軟升2.78%，報282.47美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻50點，而Chevron跌2.38%，報155.36元，拖低道指24點。
科技股方面，蘋果收市報166.13元，升3.82%，谷歌母公司Alphabet收市報118.08元，升2.56%，亞馬遜收市報139.52元，升3.99%，Facebook收市報168.8元，升5.37%。
歐洲STOXX 600指數收漲0.51%，報438點。德國DAX指數收漲1.03%，報13587點；法國CAC 40指數漲0.98%，報6472點；英國富時100指數收漲0.5%，報7445點。