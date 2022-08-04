另外，獨立董事董建華在現任任期完結後將不會再參與董事會遴選，任期將於今年舉行的年度股東大會完結。董建華自2014年9月起擔任公司獨立董事。董事會表示對董建華為阿里巴巴作出的寶貴貢獻及全力支持致以最衷心的感謝，他在董事會的工作彰顯了勤勉服務的最高標準。

在此委任後，集團董事會共有12名董事，當中7名為獨立董事，而女性董事數目則增至3名。

阿里巴巴集團董事會主席兼首席執行官張勇表示，「我們很榮幸，歡迎利女士和吳先生加入我們的董事會。新獨立董事的任命，是我們持續提升公司治理水平的又一進展。利女士與吳先生均為備受敬重的商業領袖，在包括中國內地和香港的全球市場，都擁有寶貴且深厚的專業知識和經驗。我相信二位的市場洞見將對集團未來發展大有裨益，尤其對於我們剛剛宣佈在港尋求雙重主要上市的計劃，能夠幫助我們進一步擴大和豐富投資者基礎」。

利蘊蓮表示，「阿里巴巴是當代最令人感到興奮及最為創新的公司之一，成為其董事會成員令我倍感榮幸。我的職業生涯始終專注於和消費者建立深厚連結，為人們打造工作、購物及娛樂的首選線下目的地。我很高興可以參與阿里巴巴的發展，共同踐行其讓天下沒有難做的生意之使命」。

吳港平表示，「阿里巴巴是一家兼具中國背景和全球視野的傑出企業，我非常高興能夠加入公司董事會。正值阿里巴巴申請增加香港為雙重主要上市地，希望我在香港及大中華資本市場的經驗，能夠助力公司持續追求卓越」。

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