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港股ADR升153點 夜期高水165點 美期個別發展亞股升 長和系業績

美股向上，港股ADR升153點或0.77%，報19920點，即月恒指夜期升204點，報19932點，夜期高水165點。

個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升1.74%，折合報307.86元；阿里巴巴（9988）升3.95%，折合報93.92元；美團（3690）升1.36%，折合報179.52元；匯控（0005）升1.12%，折合報51.57元；建行（0939）跌0.22%，折合報4.82元。

道期現升0.003%；標期現跌0.04%；納期現跌0.14%。日股現升0.66%，韓股現升0.39%，澳股現升0.46%。

VIX指數隔晚跌8.27%或1.98點，報21.95點。美2年期10年期債息倒掛，進一步擴闊至38.092基點，是2000年9月6日40.4點後最闊。

紐油現升0.63%或0.57美元，報91.24美元；布油現升0.6%或0.59美元，報97.37美元；金價現升0.06%或1.06美元，報1766.35美元；LME 銅期貨隔晚跌1.65%或129美元，報7677.5美元。美國10年期債息現持平，報2.7046厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司公布業績，包括長和（0001）、長實集團（1113）、法拉帝（9638）、九龍倉置業（1997）、越秀房託（0405）等。

阿里巴巴（9988）：董建華不續任獨董，委任利蘊蓮、吳港平為獨董。

澳博（0880）4供1供股最多籌30.3億，作價折讓近34%。

名創優品（9896）料全年經調整淨利潤至少按年升46%。

比亞迪（1211）上月新能源汽車銷量增2.2倍。

貓眼娛樂（1896）發盈警，上半年少賺66%。

雅視光學（1120）料上半年虧轉盈，至少賺2000萬。

太地（1972）內地商場銷售額上半年全線報跌，上海太古滙銷售額大跌逾50%。

汽車之家（2518）第二季少賺四成，但收入勝預期。

越秀地產（0123）7月合同銷售額按年升16%，累計佔全年目標四成四。

Tom集團（2383）中期扭虧賺1.9億。

乘聯會：初估7月乘用車市升17%。

信利國際（0732）7月營業淨額按年跌14%。

永安（0289）發盈警，上半年盈轉虧，蝕1.06億。

渣打（2888）倫交所回購逾7500萬元股份。

電能實業（0006）中期多賺14.4%，息78仙。

長建（1038）中期多賺46%，息0.7元。

 

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