市場延續中美未有交火的利好氣氛，恒指今早高開244點後，曾升最多449點，之後升幅一路收窄，低位升230點，半日高低波幅219點。軟銀據報已累計減持阿里（9988）一半持股，股價升逾4%，「ATM」撐市，科指曾升最多3.39%，是6月27日後最大升幅。外圍方面，聯儲局官員重申抗通脹決心，美2年期10年期債息倒掛擴大，今早曾擴至38.454基點，是2000年9月6日40.4點後最闊，現報36.39基點；美期向下，亞股上升。
恒指半日升287點或1.45%，報20054點，大市成交金額508億元；國指升101點或1.51%，報6838點。恒生科技指數收報4340點，升2.21%。
藍籌股成交金額223.07億元，佔大市成交43.91%；科指成份股成交金額127.44億元，佔大市成交25.08%；國指成份股成交金額195.02億元，佔大市成交38.38%。
蒙牛（2319）、李寧（2331）、中石油（0857）拖累大市。阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、美團（3690）貢獻恒指較多。
藍籌49隻升，17隻下跌，3隻無升跌。阿里健康（0241）升4.9%，收報4.71元，是升幅最大的藍籌，東方海外（0316）跌4.23%，收報253.4元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股25隻升，5隻下跌。升幅最大的是比亞迪電子（0285）收報21.35元，升6.75%；跌幅最大的是網易（9999）收報139元，跌2.39%。
恒指受制於10天線(20320.38點)。科指10天線(4425.29點)將跌穿100天線(4424.39點)，指數受制於100天線。
北水南下合計淨流入0.64億元，較上日減少91.05%，連續第4日流入，累計流入63.87億元，對上一次連續4日淨流入是7月22日。南水北上合計淨流出19.34億元人民幣，較上日增加84.29%，連續第3日流出，累計流出52.94億元。
長和（0001）：沒有直接持股尚乘數科 對該集團業務及計劃一無所知。收報51.1元，升0.29%。
吉利（0175）旗下幾何汽車與華為鴻蒙系統合作。收報18.1元，升2.96%。
美國國際貿易委員會調查聯想（0992）、華碩等設備商。收報6.92元，升0.29%。
多間公司公布業績，績前表現如下，長和（0001）收報51.1元，升0.29%。長實集團（1113）收報54.2元，升0.18%。法拉帝（9638）收報20.8元，升1.46%。九龍倉置業（1997）收報34.2元，升1.18%。越秀房託（0405）收報2.99元，升0.67%。
美高梅中國（2282）第二季、中期皆轉蝕 收益淨額跌54%收報4.13元，無升跌。
軟銀據報售阿里（9988）衍生品變現220億美元 已減持一半阿里持股。另外，阿里巴巴：董建華不續任獨董，委任利蘊蓮、吳港平為獨董。收報94元，升4.04%。
澳博（0880）4供1供股最多籌30.3億，作價折讓近34%。見52周低2.78元，收報2.78元，跌11.46%。
名創優品（9896）料全年經調整淨利潤至少按年升46%。收報12.9元，升7.68%。
比亞迪（1211）上月新能源汽車銷量增2.2倍。收報295.6元，升2.71%。
貓眼娛樂（1896）發盈警，上半年少賺66%。收報7.05元，升5.7%。
雅視光學（1120）料上半年虧轉盈，至少賺2000萬。收報0.7元，無升跌。
太地（1972）內地商場銷售額上半年全線報跌，上海太古滙銷售額大跌逾50%。收報18.48元，升0.98%。
汽車之家（2518）第二季少賺四成，但收入勝預期。收報69.85元，無升跌。
越秀地產（0123）7月合同銷售額按年升16%，累計佔全年目標四成四。收報9.27元，跌0.64%。
Tom集團（2383）中期扭虧賺1.9億。收報0.75元，無升跌。
乘聯會：初估7月乘用車市升17%。汽車股個別發展，吉利（0175）收報18.1元，升2.96%；比亞迪（1211）收報295.6元，升2.71%；廣汽集團（2238）收報7.44元，跌0.67%；東風集團股份（0489）收報5.2元，跌0.95%；長城汽車（2333）收報12.42元，升1.14%；北京汽車（1958）收報2.05元，升0.99%；慶鈴汽車股份（1122）收報1.17元，無升跌；小鵬汽車（9868）收報91.75元，升0.55%；五菱（0305）收報1.03元，無升跌；理想汽車（2015）收報133.2元，升0.68%；蔚來集團（9866）收報157.7元，無升跌。
信利國際（0732）7月營業淨額按年跌14%。收報1.6元，跌1.23%。
永安（0289）發盈警，上半年盈轉虧，蝕1.06億。收報16.9元，無升跌。
渣打（2888）倫交所回購逾7500萬元股份。收報56.25元，升0.72%。
電能實業（0006）中期多賺14.4%，息78仙。收報49.8元，跌1.68%。
長建（1038）中期多賺46%，息0.7元。收報49元，升0.62%。
7隻股份創上市新低，包括雄岸科技（1647）低見0.098元，收報0.103元，跌0.96%；優然牧業（9858）低見2.58元，收報2.62元，升0.38%；東方證券（3958）低見3.61元，收報3.64元，跌0.82%；正榮地產（6158）低見0.39元，收報0.4元，跌2.44%；瑞爾集團（6639）低見9元，收報9.06元，升0.33%；偉立（2372）低見0.39元，收報0.4元，無升跌；潤邁德醫療（2297）低見4.26元，收報4.4元，跌1.12%。
20隻股份創52周低，其中十隻包括，信德（0242）低見1.36元，收報1.36元，跌1.45%；蒙牛（2319）低見33.55元，收報33.9元，跌2.45%；郵儲銀行（1658）低見4.84元，收報4.88元，跌1.21%；好孩子（1086）低見0.71元，收報0.73元，跌2.67%；低見33.55元，收報33.9元，跌2.45%；龍源電力（0916）低見11.58元，收報11.66元，跌0.17%；潤泥（1313）低見4.45元，收報4.48元，無升跌；亞洲水泥（0743）低見3.67元，收報3.67元，跌2.91%；海螺（0914）低見29.2元，收報29.35元，跌0.84%；深圳控股（0604）低見1.37元，收報1.38元，跌1.43%。
異動股
上升異動股，包括，愛高集團（0328）收報0.059元，升40.48%；佳兆業資本（0936）收報0.29元，升20.33%；Bodibra母企海納星空科技（8297）收報0.134元，升14.53%；信義儲電（8328）收報6.6元，升10%；森松國際（2155）收報7.93元，升9.83%；霸王（1338）收報0.057元，升9.62%；金輝（0137）收報1.42元，升9.23%；塗鴉智能（2391）收報14.7元，升8.89%；金陽新能源（1121）收報13.1元，升7.73%；名創優品（9896）收報12.9元，升7.68%；香港航天科技（1725）收報9元，升7.66%。
下跌異動股，包括，三和建築（3822）收報0.076元，跌12.64%；澳博（0880）見52周低2.78元，收報2.78元，跌11.46%；滔搏（6110）收報6元，跌6.98%；帝國科技（0776）收報14.78元，跌5.86%；縱橫遊（8069）收報0.445元，跌5.32%；衍生集團（6893）收報0.27元，跌5.26%；凱知樂（2122）收報0.128元，跌5.19%；勵駿（1680）收報0.305元，跌4.69%；贏家時尚（3709）收報10.9元，跌4.55%；中泛控股（0715）收報0.042元，跌4.55%；海豐國際（1308）收報25.4元，跌4.51%。
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