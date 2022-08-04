期內，海港城整體收入（包括酒店）增加2%，營業盈利增加7%。商場收入增加 1%，營業盈利增加6%。寫字樓方面，出租率升至87%。收入及營業盈利皆增加3%。

時代廣場在疲弱的市場中面對日益加劇的競爭，整體收入下跌15%，營業盈利下跌3%。商場出租率穩企於93%。因市值租金下跌的關係，收入減少22%，營業盈利減少5%。寫字樓出租率為90%。收入及營業盈利與去年上半年相比持平。

中環組合方面，卡佛大廈和會德豐大廈的寫字樓出租率分別高企於98%及92%，而零售部分皆全部租出。惟收入和營業盈利皆下跌 6%，原因是參照市場水平對租金作出調整。

荷里活廣場出租率為93%。收入持平，營業盈利增加1%。

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