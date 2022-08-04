moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

富融銀行推「先租後付」貸款計劃 助租客預付全年租金加按金

富融銀行 (Fusion Bank) 推出專為私人房屋租賃市場而設，具有「先租後付」概念的貸款計劃。

「先租後付」概念讓租戶可透過富融銀行申請貸款，無需遞交文件兼獲極速批核，「睇樓」前已獲知循環貸款額度作好租金預算，待看中租盤時即時提款落訂兼確認承租，一筆過貸款全額預繳相等於全年租金及按金予業主，大大減低在新居入伙時需同時支付按金、租金以及其他入伙雜項的資金壓力。由於可以一次過全額預繳，租客因而獲得更多的議價條件，爭取租金折扣。租戶享首月0元支出，即由提款1個月後才開始每月還款，還款期最多攤分至60個月。租金減幅加上額外獲得的低至45折利息折扣及其他獎賞後，實際支出更有機會低於原有租賃方案。

至於續約方面，年租期完結後，租客可沿用已批核的循環貸款額度，再次提款以繳交續租租金，無需再次申請。若選擇提早還款，亦沒有任何罰則。

業主則能一筆過收取全年租金，兼借助富融銀行的貸款審批篩選具有信貸記錄良好的租客，免去欠租風險之餘，更省卻每月催繳收租的麻煩。業主亦可把收到的預繳租金於富融銀行開設3個月定期存款賺取1.6%存款利息，同時可享其他獎賞優惠。

此外，優惠特別針對租屋場景的實際需要，租客及業主均可利用高達2,200元獎賞及實惠傢俬折扣爲物業添置實用家具、電器，讓租客入伙更輕鬆，提升居住質素；而業主則可提升物業吸引力。

 

其他報道

恒指半日升幅收窄至287點 科指創1個月最大升幅 齊受制10天線

傳蘋果iPhone 14開售不加價保銷量 蘋果概念股全線上升

長和：沒有直接持股尚乘數科 對該集團業務及計劃一無所知

財政部下周三在港發行50億人民幣國債

滬深三大指數半日個別發展 滬指升0.15%

吉利旗下幾何汽車與華為鴻蒙系統合作

伯恩光學據報擬推遲IPO到明年

港元拆息全線向上 1個月HIBOR升穿1.43% 創逾2年高 港元升值見一周最強

G7：研究針對俄羅斯能源措施

美國國際貿易委員會調查聯想、華碩等設備商

Facebook母企Meta據報擬首次發行公司債

動視暴雪和網易據報取消開發《魔獸世界》手遊