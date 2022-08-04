「先租後付」概念讓租戶可透過富融銀行申請貸款，無需遞交文件兼獲極速批核，「睇樓」前已獲知循環貸款額度作好租金預算，待看中租盤時即時提款落訂兼確認承租，一筆過貸款全額預繳相等於全年租金及按金予業主，大大減低在新居入伙時需同時支付按金、租金以及其他入伙雜項的資金壓力。由於可以一次過全額預繳，租客因而獲得更多的議價條件，爭取租金折扣。租戶享首月0元支出，即由提款1個月後才開始每月還款，還款期最多攤分至60個月。租金減幅加上額外獲得的低至45折利息折扣及其他獎賞後，實際支出更有機會低於原有租賃方案。

至於續約方面，年租期完結後，租客可沿用已批核的循環貸款額度，再次提款以繳交續租租金，無需再次申請。若選擇提早還款，亦沒有任何罰則。

業主則能一筆過收取全年租金，兼借助富融銀行的貸款審批篩選具有信貸記錄良好的租客，免去欠租風險之餘，更省卻每月催繳收租的麻煩。業主亦可把收到的預繳租金於富融銀行開設3個月定期存款賺取1.6%存款利息，同時可享其他獎賞優惠。

此外，優惠特別針對租屋場景的實際需要，租客及業主均可利用高達2,200元獎賞及實惠傢俬折扣爲物業添置實用家具、電器，讓租客入伙更輕鬆，提升居住質素；而業主則可提升物業吸引力。

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