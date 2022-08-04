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星展：料至年底浄息差升至1.8厘 下半年或升最優惠利率

星展香港公布上半年業績，淨息差為1.27厘，按年上升0.02厘，暫未有明顯上升，主要因為大型企業貸款比例上升，以及資金成本有所上升，部分成本較低的往來儲蓄存款（CASA）轉移至成本較高的定期存款。星展香港行政總裁龐華毅（Sebastian Paredes）表示，港元拆息（HIOBR）近期較追貼美元拆息（LIBOR）的升幅，預期至年底該行淨息差將升至1.8厘，對下半年息差、以至收入會有正面利好。

對於上調最優惠利率，龐華毅又表示正留意市場，特別是大型銀行動向，今年下半年HIBOR加快上升，下半年預期最優惠利率也會上升。

星展香港上半年撥備2.47億元。近日公布業績的香港銀行，因應中國內地房地產貸款需增加撥備，龐華毅表示，截至上半年，星展香港的內房貸款敞口少於600億元，只有110億元與民企有關，沒有貸款涉及出現問題的項目。他指該行會挑選內房行業客戶，避免相關行業的信貸損失，至上半年為止與內房相關的撥備約只有1.6億元。

星展香港上半年純利33.94億元，按年下跌6%。受惠貸款增長9%，以及淨息差增長，淨利息收入按年上升5%至42.26億元，不過市場波動影響財富管理收入，非利息收入按年跌4%至31.71億元，撇除去年同期出售物業後，非利息收入則按年跌2%。