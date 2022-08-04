豐田表示，雖然日圓貶值對外匯產生正面作用，但由於供應限制和原材料價格上漲，導致其銷量下降，營運利潤減少。集團維持今財年全年營運利潤2.4萬億元預測不變，惟低於市場平均預測的3.3萬億元。受消息影響，豐田股價曾下挫3.9%。

晶片短缺、原材料成本上漲，加上中國對新冠疫情實施相關限制措施，已導致全球汽車生產出現混亂。雖然日圓貶值，但豐田表示，對未來仍有許多不確定性，例如經濟下行壓力，以及其他經濟體可能加息，稱沒有足夠信心提出指導意見。不過，豐田仍堅持今年生產970萬輛汽車的計劃。

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