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台軍演 恐慌指數降 恒指收市升406點 科指升3.18% 創逾1個月最大升幅 北水增34%

市場對中國在台軍演未感恐慌，港恐慌指數VHSI跌6.36%，低見25.18點，港股午後亦由日內低位回升並擴大升幅。外圍方面，美期、歐股個別發展，亞股普遍上升，反而美2年期10年期債息倒掛情況持續，受聯儲局官員重申抗通脹決心影響，今早進一步擴至38.454基點，是2000年9月6日40.4點後最闊，目前仍達37.37基點。藍籌科技、手機設備、藥股向上，軍演影響航運，東方海外（0316）領跌。恒指、國指創7月18日後最大升幅；科指則曾升最多3.39%，是6月27日後最大升幅。恒指兩日累升484點。

恒指今早高開244點，高位升449點，午後輕微收窄至低位升228點，全日高低波幅221點。

恒指收市升406點或2.06%，報20174點，大市成交金額889億元，較上日減少6.89%，是7月27日872.36億元成交後最少；國指升142點或2.12%，報6879點。恒生科技指數收報4381點，升3.18%。

藍籌股成交金額433.54億元，佔大市成交48.76%；科指成份股成交金額239.1億元，佔大市成交26.89%；國指成份股成交金額374.38億元，佔大市成交42.11%。

阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、美團（3690）貢獻恒指較多。中海油（0883）、蒙牛（2319）、中石油（0857）拖累大市。

藍籌53隻升，16隻下跌，0隻無升跌。九龍倉置業（1997）升6.66%，收報36.05元，是升幅最大的藍籌，東方海外（0316）跌3.02%，收報256.6元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股26隻升，3隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是比亞迪電子（0285）收報21.9元，升9.5%；跌幅最大的是網易（9999）收報139.3元，跌2.18%。

恒指早段受制於10天線(20332.34點)，尾市重新挑戰阻力，逼近10天線。科指10天線(4429.4點)向下逼近100天線(4424.8點)，指數挑戰100天線。

北水南下合計淨流入9.67億元，較上日增加34.5%，連續第4日流入，累計流入72.9億元，對上一次連續4日淨流入是7月22日。南水北上合計淨流出32.05億元人民幣，較上日增加205.42%，連續第3日流出，累計流出65.65億元。

午後消息股表現

長和（0001）：正洽售尚乘集團。長和：沒有直接持股尚乘數科 對該集團業務及計劃一無所知。收報51.4元，升0.88%。

佳源國際（2768）首7個月銷售金額大跌59%平上市低位0.226元，收報0.231元，升1.32%。

九龍倉置業（1997）中期核心盈利增3% 物業重估拖累中期轉蝕14億 息0.7元收報36.05元，升6.66%。

今早及隔晚消息股表現

吉利（0175）旗下幾何汽車與華為鴻蒙系統合作。收報18.22元，升3.64%。

美國國際貿易委員會調查聯想（0992）、華碩等設備商。收報6.97元，升1.01%。

多間公司公布業績，績前表現如下，長和（0001）收報51.4元，升0.88%。長實集團（1113）收報54.3元，升0.37%。法拉帝（9638）收報20.8元，升1.46%。越秀房託（0405）收報3.02元，升1.68%。

美高梅中國（2282）第二季、中期皆轉蝕 收益淨額跌54%收報4.1元，跌0.73%。

軟銀據報售阿里（9988）衍生品變現220億美元 已減持一半阿里持股。另外，阿里巴巴：董建華不續任獨董，委任利蘊蓮、吳港平為獨董。收報95元，升5.15%。

澳博（0880）4供1供股最多籌30.3億，作價折讓近34%。見52周低2.6元，收報2.76元，跌12.1%。

名創優品（9896）料全年經調整淨利潤至少按年升46%。收報12.76元，升6.51%。

比亞迪（1211）上月新能源汽車銷量增2.2倍。收報295元，升2.5%。

貓眼娛樂（1896）發盈警，上半年少賺66%。收報7.1元，升6.45%。

雅視光學（1120）料上半年虧轉盈，至少賺2000萬。收報0.7元，無升跌。

太地（1972）內地商場銷售額上半年全線報跌，上海太古滙銷售額大跌逾50%。收報18.4元，升0.55%。

汽車之家（2518）第二季少賺四成，但收入勝預期。收報77.9元，升11.52%。

越秀地產（0123）7月合同銷售額按年升16%，累計佔全年目標四成四。收報9.34元，升0.11%。

Tom集團（2383）中期扭虧賺1.9億。收報0.75元，無升跌。

乘聯會：初估7月乘用車市升17%。汽車股吉利（0175）收報18.22元，升3.64%；比亞迪（1211）收報295元，升2.5%；廣汽集團（2238）收報7.51元，升0.27%；東風集團股份（0489）收報5.26元，升0.19%；長城汽車（2333）收報12.04元，跌1.95%；北京汽車（1958）收報2元，跌1.48%；慶鈴汽車股份（1122）收報1.18元，升0.85%；小鵬汽車（9868）收報89.95元，跌1.42%；五菱（0305）收報1.05元，升1.94%；理想汽車（2015）收報134.3元，升1.51%；蔚來集團（9866）收報161元，升2.09%。

信利國際（0732）7月營業淨額按年跌14%。收報1.62元，無升跌。

永安（0289）發盈警，上半年盈轉虧，蝕1.06億。收報16.9元，無升跌。

渣打（2888）倫交所回購逾7500萬元股份。收報57.35元，升2.69%。

電能實業（0006）中期多賺14.4%，息78仙。收報50.05元，跌1.18%。

長建（1038）中期多賺46%，息0.7元。收報48.75元，升0.1%。

破頂股表現

破頂股包括，高偉電子（1415）創上市新高，見15.48元，收報14.74元，升9.02%；上海復旦（1385）創上市新高，見33.85元，收報33.8元，升7.64%；1957 & Co.（8495）創52周高，見0.54元，收報0.53元，無升跌。

破底股方面

17隻股份創上市新低，其中十隻包括，世茂服務（0873）低見2.12元，收報2.29元，跌0.43%；雲南水務（6839）低見0.36元，收報0.375元，升1.35%；德琪醫藥（6996）低見4.94元，收報5.09元，跌2.49%；元力控股（1933）低見0.181元，收報0.185元，跌7.04%；捷榮國際（2119）低見0.82元，收報0.84元，無升跌；維太創科（6133）低見0.186元，收報0.217元，跌0.46%；明源雲（0909）低見6.45元，收報6.57元，升0.46%；雄岸科技（1647）低見0.098元，收報0.103元，跌0.96%；稻草熊（2125）低見1.94元，收報2.02元，跌0.49%；優然牧業（9858）低見2.58元，收報2.61元，無升跌。

49隻股份創52周低，其中十隻包括，金地商置（0535）低見0.58元，收報0.59元，跌4.84%；朗詩（0106）低見0.174元，收報0.178元，升1.14%；金茂（0817）低見1.66元，收報1.69元，跌0.59%；澳博（0880）低見2.6元，收報2.76元，跌12.1%；信德（0242）低見1.36元，收報1.37元，跌0.72%；天倫燃氣（1600）低見3.61元，收報3.72元，升0.27%；粵海投資（0270）低見7.36元，收報7.48元，升1.22%；康達環保（6136）低見0.63元，收報0.63元，無升跌；台州水務（1542）低見2.54元，收報2.54元，跌0.39%；自動系統（0771）低見0.89元，收報0.89元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，愛高集團（0328）收報0.052元，升23.81%；中泛控股（0715）收報0.053元，升20.45%；佳兆業資本（0936）收報0.29元，升20.33%；合富輝煌（0733）收報1.35元，升14.41%；愛康醫療（1789）收報6.99元，升14.22%；信義儲電（8328）收報6.8元，升13.33%；思考樂教育（1769）收報0.81元，升12.5%；榮昌生物（9995）收報50.15元，升12.19%；森松國際（2155）收報8.1元，升12.19%；金陽新能源（1121）收報13.58元，升11.68%；汽車之家（2518）收報77.9元，升11.52%。

下跌異動股，包括，澳博（0880）見52周低2.6元，收報2.76元，跌12.1%；中國新城鎮（1278）收報0.067元，跌11.84%；盛諾集團（1418）收報0.142元，跌11.25%；三巽控股（6611）收報0.29元，跌10.77%；三和建築（3822）收報0.079元，跌9.2%；威華達（0622）收報0.375元，跌8.54%；元力控股（1933）創上市新低，見0.181元，收報0.185元，跌7.04%；陽光紙業（2002）收報1.9元，跌6.86%；卓越教育集團（3978）收報0.36元，跌6.49%；順騰（0932）收報0.175元，跌6.42%；縱橫遊（8069）收報0.44元，跌6.38%。

 

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