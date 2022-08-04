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長實半年多賺55% 中期息0.43元

長實集團（1113）公布，截至今年6月底止中期股東應佔溢利為129.36億元，按年增長54.8%，每股盈利3.55元，中期息每股派0.43元，按年多派4.8%。

上半年度已確認物業銷售收入（包括攤佔合營企業）為203.97億元，增長37.9%，主要包括去年已於香港竣工的Sea to Sky住宅單位銷售；以及於內地上海發展興建的世紀盛薈廣場之銷售。

相關報道：長和中期多賺4.3% 息84仙

期內物業租務收入錄29.93億元，按年倒退10.7%，當中因3月出售於倫敦5 Broadgate 寫字樓，故海外租務收益較去年同期減少。

參與檢疫酒店計劃 入住率升至65%

上半年酒店及服務套房業務收入15.33億元，較去年同期增加28.8%。期內，香港酒店業持續受嚴格檢疫措施及出入境限制所影響，而集團有酒店物業參與指定檢疫酒店計劃，有助提升酒店入住率。酒店整體錄得平均入住率65%，而服務套房以長租住客為主，平均入住率為88%。

物業及項目管理收入方面，上半年錄4.4億元，微升2.3%，主要包括為集團發展物業提供物業管理及相關服務所收取的管理費。

英式酒館業務扭虧賺8.7億

長實旗下英式酒館業務包括兩間釀酒廠及約2,700間由Greene King於英格蘭、威爾斯及蘇格蘭經營的英式酒館、餐廳及酒店。隨著新冠病毒限制措施全面解除，英國當地酒館行業逐步恢復正常運作，銷售大致回復至冠狀病毒。期內溢利收益為8.66億元，對比去年同期錄經營虧損10.72億元。

至於基建及實用資產業務，期溢利收益按年增長24.9%至41.48億元，主要因為去年收購了四項基建及實用資產業務之權益。

手持淨現金額約139億元

長實主席李澤鉅表示，截至6月底，在扣除借貸後持有現金淨額約139億元，加上審慎環球投資策略以鞏固經常性收益，具備多項優勢可在多變的大環境下，靈活應對市場，適時把握新機遇，推動集團未來發展。

長實績前收報54.3元，升0.4%。

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