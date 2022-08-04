期內，收益總額2296.16億元，按年增長8.11%。EBITDA總額705.25億元，增長3.46%；EBIT總額376.48億元，增長8.16%。

港口及相關服務部門之收益總額226.51億元、EBITDA為82.73億元及EBIT為60.42億元，按年分別增加14%、18%及27%。6月份菲力斯杜港聯同UK Power Networks引領此英國最大貨櫃碼頭，透過合作項目，該港口將啟動一個為期三年之減碳計劃，包括升格現有11000伏特電網為全新電動輪胎式龍門架吊機及拖車供電。

至6月底，集團零售部門在28個市場經營1.62萬間店舖，與去年同期相若，惟較2021年底減少1%，反映在市況反覆之際採取審慎開設店舖策略，尤其於內地，期內顧客流量及部門業務表現受到不同程度之封區及主要城市封鎖嚴重影響。 部門之收益總額為849.5億元，較去年同期增加3%，而EBITDA及EBIT分別為60.3億元及43.31億元，較去年同期分別減少10%及12%，乃由於內地因封城而表現欠佳、不利貨幣兌換影響及各市場獲得之政府補貼下降，2021年大部分於上半年獲得，惟因所有其他地區均表現理想而大致彌補。

CK Hutchison Group Telecom收益、EBITDA及EBIT分別為418.17億元、125.12億元及24.74億元，較去年同期分別減少9%、51%及85%，主要由於2021年上半年確認一次性項目淨額97.87億元及意大利較遜色之表現。

於6月底，歐洲3集團之活躍客戶總人數為3920萬名，較去年同期增加3%，主要由於英國業務因網絡及客戶體驗改善令合約客戶顯著增長，帶動其客戶總人數按年增加5%。撇除一次性項目之收益、EBITDA 及EBIT 分別為3947億元、116.89億元 及21.88億元。

和電亞洲之活躍客戶總數目較去年同期增加91%，截至6月底，約為1.15億名。收益總額、EBITDA及EBIT分別58.39億元、75.72億元及60.47億元，較去年同期分別增加34%、8.43倍及80.57倍，主要由於完成合併交易帶來股東應佔收益淨額51億元，惟因集團於斯里蘭卡電訊業務之一項非現金減值而部分抵銷。撇除此等一次性項目，基本EBITDA及EBIT分別為24.34億元及9.9億元，分別增加2.03倍及12.96倍，全因客戶基礎擴大後數據流量錄得強勁增長，加上於合併後提早及超乎預算達致網絡整合及取得成本協同效益，以致印尼合資企業之貢獻增加。

集團所佔按IFRS 16後基準之能源業務Cenovus Energy，其EBITDA、EBIT及盈利淨額分別為77.35億元、56.21億元及39.31億元，較去年同期分別增加1.49倍、4.31倍及7.87倍。

長和主席李澤鉅表示，於今年初，全球多個主要經濟體已解除活動限制並正逐步回復至新型冠狀病毒疫情前之經濟活動水平，為市況注入信心；然而，可惜烏克蘭衝突及其他主要逆境於上半年後期浮現。因此，環球經濟正可能面臨持久之通脹及增長下滑。集團繼續憑藉多元化之地域及業務組合而受惠，得以達致均衡且平穩之股東回報，並繼續鞏固其資本負債狀況，以及仍然有序回復至新型冠狀病毒疫情前之盈利水平，惟預期外幣兌換影響將為集團其中一項主要不利因素。展望未來，若業務或能源商品價格無任何不可預見之轉差情況，集團俱備條件維持穩定之增長步伐，並於下半年及來年繼續取得堅穩表現。

長和今日收報51.4元，升0.88%。

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