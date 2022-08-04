他表示，商場表現而言，本地消費已恢復得「七七八八」，獨缺旅客消費，相信消費券可帶動市民消費，但單是消費券並不足夠，再次強調如果整個社會要回復正常狀態必須通關，因有部分行業與消費無關已陷入很大困境，例如跨境巴士等，必須通關才可回復正常需求。

他又指，本地零售市場已陸續復蘇，暑假期間很多地方人頭湧湧，但本地消費能力有限，更需要旅客消費力帶動業務，因此零售市場的先決條件仍是通關情況及時間，未能預測零售市場表現。

不過吳天海預計，由於現時航班及機位大減，例如香港到外國的機票較去年昂貴數倍，將影響外遊意欲。內地通關亦有另一個問題，如內地仍維持7天或14天隔離措施，對旅客亦有不便之處，因此短期內未有能力復原至以往表現。

寫字樓租金方面，吳天海相信，整體租金市場中期沒有很大上升動力，個別區域如中環的表現會好一點，但供求有很大限制，因此並不奢望租金表現可回到快速上升的軌道。

九置中午公布業績，午後股價上揚，收市報36.05元，升6.7%。