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中海外7月合約銷售額按年跌23% 中海宏洋降逾39%

中海外（0688）公布，7月份合約物業銷售金額174.68億元（人民幣，下同），按年下跌23%；已售樓面面積77.9萬平方米，按年下跌24.3%。

今年首七個月，累計合約物業銷售金額1559.7億元，累計已售樓面面積704.32萬平方米，分別按年下跌32.2%及38.9%。此外，截至7月底，錄得已認購物業銷售133.93億元，預期將於往後數月內轉化為合約物業銷售。

7月集團在重慶、北京及長沙共收購三幅地塊，應佔樓面面積合共約96.6萬平方米，其中一幅地塊將會以合作模式發展。集團就相關土地收購應付的土地出讓金約45.66億元。首七個月，集團收購的土地累計應佔樓面面積約442.58萬平方米，累計應付的土地出讓金502.36億元。

旗下中海宏洋（0081）公布，7月實現合約銷售額25.91億元及合約銷售面積23.35萬平方米，分別按年下跌39.5%及42%。今年首七個，累計合約銷售額234.08億元及合約銷售面積222.56萬平方米，分別按年下跌50.8%及38%。截至7月底，累計認購未簽約額8.97億元及認購未簽約面積6.67萬平方米。今年首七個月，累計新增總權益發展面積116.44萬平方米，總權益土地價格61.08億元。

中海外今日收報20.75港元，升0.97%；中海宏洋收報3.6港元，跌0.28%。

 

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