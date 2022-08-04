外媒報道，美國人力資源軟件開發商Salesforce（美：CRM）擬加強與阿里巴巴（9988）的戰略合作夥伴關係，正改善其業務結構，包括關閉在香港的辦事處，同時在中國開設新職位。公司續指，目前正在廣州招聘一名產品管理總監和一名高級軟件工程師，並計劃將其技術團隊安置在當地。
報道指出，Salesforce在中國旨在為中國本地化的國際企業提供服務，但由於中國錯綜複雜的監管限制，公司恐怕無法單獨做到這一點。中國商業出版物Ebrun周三報道稱，Salesforce已解散其中國部門，該部門負責監督在中國、香港和台灣三地的業務。報告又指，阿里巴巴將接管Salesforce在中國大陸和香港的銷售業務，而台灣將由其新加坡辦事處管理。
Salesforce發言人提供了上述說法的聲明，並補充，期待繼續為大中華區的客戶提供服務，並幫助他們取得成功。LinkedIn資料顯示，Salesforce香港辦事處的許多職位與銷售和客戶管理方面有關。
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