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李澤鉅：積極增土儲 但非志在必得

長江實業（1113）主席李澤鉅在今午的分析員會議上表示，集團本身在物業估值上向來處理態度超保守，並會繼續積極主動去增添土地儲備，但是在態度上從來不會志在必得。另地產業務繼續是集團重要的資產，亦會在經營地域上分散，保持韌性。

他不諱言，集團處理物業估值的保守程度，曾經惹來投訴，其手上物業更比同區同級物業相對低，因此就算根據會計準則要重估物業，他們不用面對太大的重估物業價值向下調整壓力。在超保守的做法下，經定時反映物業價值，他們「唔使嘔番出來」，亦對集團合適。

他續指，香港的住宅市場有強的需求，但是港府正落實增加供應，加上面對息口上升的環境，他認為置業者要量力而為。集團會繼續積極主動去增添土地儲備，但是在態度上從來不會志在必得。若然回報適合，集團會隨時出手購地。他們亦有很多資源去增加土地儲備。

至於有分析員問到，長實將來會否變身為綜合企業或洋行股，李澤鉅指，公司定名「長江實業」，地產業務是重要的資產，英國的酒吧業務亦擁有土地及物業，另在經營地域上分散，因此在當前環境具備韌性，能夠在上半年為股東帶來更多股息。英國酒吧業務銷售已大抵回到疫情前水平，只較疫情前低10%而已。酒吧業務仍然可透過出售項目予合資伙伴、重建及繼續收購，帶來潛在回報。在面對宏觀經濟及地緣政治的不明朗因素，以長實手上資產質素及財務紀律，他仍然感到樂觀，並繼續檢視手上的資產。另由於他們處於淨現金狀態，因此加息對他們影響很少，反之可以為他們帶來額外收入。

較早前長實出售有份投資的NORTHUMBRIAN WATER業務部份股權方面，李澤鉅形容，這反映集團手上有很多「寶貝」。由於向來以保守的價值持貨，一經重估便給予他們顯著的價值。儘管集團的租金收入減少，但是他指，這與較早前出售倫敦的5 Broadgate商厦有關。在港方面，即使中環的寫字樓空置率相對高，他對中環的寫字樓前景審慎樂觀。過往更有經驗有租客回流核心商業區。旗下長江中心二期則有望在今年較後時間招租，料在2023年尾啟用。

李澤鉅對於股份回購不置可否，只謂視市況而行事，期望可改進股東價值。對於有分析員稱，每股派息升幅不及盈利增幅，他回應稱，不能以中期息去衡量全年的表現。他們除了物色機會，亦期望給予股東價值。

 

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